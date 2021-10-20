連鎖醫藥通路龍頭─杏一（4175）受惠醫療用品需求回溫及電商運作持續穩定，第三季繳出漂亮的成績單。
該公司位於楊梅的「智慧化物流中心」占地約6,000坪，四層樓總面積共8,000多坪，備有近24,000個智慧動態儲位，其中AR／SR自動化倉儲系統即占17,000多個儲位。
杏一智慧化物流中心全區採無紙化作業，自動化設備結合ERP與WMS系統，使用大數據分析及物聯網技術，做到精準預測、有效管理庫存、快速出貨，作為全台各門市的後勤應援，是業界自動化程度最高的智慧物流中心。
杏一醫療用品總經理蔡德忠表示，新廠於規劃階段即設下目標，要支援500家以上的門市、每天至少處理3,000張直送客戶的訂單、急單六小時內送達門市或客戶手上，並提供各種優化的揀貨服務，進而與其他醫藥供應商合作。
新廠採用多元的出貨設計及解決方案的應用，大幅減少人力移動成本，並達成商品出貨最佳化。AR／SR自動化倉儲充分發揮空間應用與存貨管理，新的揀貨流程滿足各種出貨需求，更透過即時數據的可視化，確實掌握整體進、儲、出貨狀況。
蔡德忠總經理認為，經營管理的數位化和智慧化對於零售業及電商平台尤其重要，杏一以顧客服務為發展核心，目前仍處於擴充階段。
商品滾動往往超出預期，而新物流中心能靈活支援前線，提高電商平台運作效率，也讓門市能專注在銷售和服務上，強大的後勤物流中心已現綜效，為集團帶來第二波的成長曲線。
杏一以醫院型門市起家，偏向醫院返家照護的醫材供應，親切、專業的品牌形象深植人心，近年更延伸其優勢至社區型門市的發展，以健保藥品、營養品和保健食品...等，更多元的服務擴大經營面。
如今杏一於全台擁有285家連鎖藥局，包括220家醫院型藥局、35家社區型藥局，以及30家健保藥局，以精準的策略和布局，明年計畫持續拓點，將於穩定中成長。
(時報資訊)
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