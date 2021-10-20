興櫃生技類股新尖兵－巨生生醫（6827）於10月19日登錄興櫃。其主要業務項目為，奈米微粒及奈米微胞技術平台相關新成分新藥／新劑型新藥開發。

巨生生醫專注奈米藥物與劑型開發的新創公司，已成功運用奈米藥物平台開發新藥，完成多項臨床前期的開發，主要擁有兩個奈米技術平台「奈米微粒」及「奈米微胞」，其中奈米微粒技轉自工研院所研發之氧化鐵奈米微粒（IOP），運用此兩項技術平台，已有兩項產品分別完成臨床二a期及臨床二期試驗收案。

其中，前者MPB-1514缺鐵性貧血鐵劑補充劑是目前市面唯一非醣類製作的注射型鐵劑，並且在更低的劑量下即達到治療標的，以及後者MPB-1523非重金屬製成針對檢測肝細胞癌的MRI顯影劑，避免了Gd重金屬沈積與引發腎病變的疑慮。

巨生生醫目前已開發出MPB-1514、MPB-1523及MPB-1734，之後仍有淋巴結轉移診斷、幹細胞治療、免疫細胞治療的體內追蹤及磁熱療法等創新產品持續開發中，期許除了成為台灣奈米藥物研發的出海口外，並且引進具發展潛力之臨床前候選藥物，建立永續經營的公司。

巨生生醫MPB-1734新劑型抗癌藥物在119年11月通過美國FDA臨床I/IIa IND申請。110年4月則通過台灣TFDA臨床I/IIa IND申請。

巨生醫於產業鏈定位為開發前臨床試驗與早期人體臨床試驗階段的加值，藥物量產則委託專業原料藥與製劑GMP廠製造，提供臨床試驗實驗藥品來源，藉由臨床試驗證實藥物療效後，積極尋求國內或國際性藥廠共同開發或授權，因此是一個輕裝備的公司，產品在完成臨床工作後，與策略夥伴共同開發市場，以對外進行產品授權與技術開發為公司初期獲利模式。

巨生醫目前聚焦奈米氧化鐵新藥，已經成功開發出多項產品，並陸續進行臨床試驗中，由於人口老化伴隨相關疾病或是慢性病等問題，成為各大藥廠戮力開發的課題，各國政府也研擬健康長照政策以因應需求。

此外，癌症相關治療用藥更是逐年增加，因此巨生醫公司以奈米氧化鐵（IOP）產品的核心團隊為基礎，建立一個專注在利基型奈米藥物開發的公司，運用其奈米微粒及奈米微胞技術平台開發新藥，除了已經完成開發針對慢性腎病缺鐵性貧血、肝細胞癌診斷的產品，可能再切入淋巴結轉移診斷及惡性腫瘤等適應症，提供市場新的解決方案。

(時報資訊)

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