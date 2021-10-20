歐特明電子（2256）與鴻華先進攜手合作，為MIH平台導入Level 2以上自動駕駛、Level 4無人代客泊車，及C級距電動車等全部視覺AI感知系統與及攝像頭，助MIH智慧電動車於鴻海科技日風光亮相。
歐特明專注自駕相關的視覺AI技術，透過領先技術協助客戶加速自動駕駛實現及量產。以視覺AI技術來看，其實可再細分攝像頭生產技術，邊緣運算系統設計以及視覺AI算法模型設計等三大類，通常大多數公司只會挑其中幾項來做，歐特明最大特色就是提供一條龍的服務，這三大類技術都自行研發，因此在產品設計思維與其他公司有很大的差別。
歐特明強調，團隊是從應用的思維讓每個環節的設計都盡可能做到最佳化，解決客戶視覺AI技術量產工程問題，這也是歐特明力退國際大廠，甚至競爭對手也找歐特明談合作的重要理由。
(時報資訊)
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