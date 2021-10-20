勤崴國際（6516）參與「2035 E-Mobility Taiwan（台灣國際智慧移動展）」，將在P0313a攤位展出全新車隊管理解決方案、自駕解決方案，期能協助國內交通服務、運輸服務供應商數位轉型，共建未來智慧車輛生態系。

勤崴展示的自駕解決方案，從高精地圖、自駕系統、管理平台的建構，到打造供自駕車系統研發與訓練的基地，布建5G C-V2X通訊架構，以及全台三個營運場域進行不同情境測試，包含驗證公共運輸最後一哩路之接駁、需求反應式運輸服務、觀光路線接駁等服務。

智慧車隊管理方案，是以智慧車機與雲端行控中心進行終端駕駛輔助與中央駕駛管理；在司機端警報駕駛，如跟車過近、盲區偵測，管理端方面，讓管理者能在任何突發事件發生時，迅速介入並掌握狀態。此次共展出公車、環保清運車隊、貨櫃車與商用物流車隊等四類運輸方案。

(時報資訊)

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