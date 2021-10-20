起而行綠能在「智慧移動展」將以全新的電動汽車直流快充、V2G雙向充放電設備登場亮相，在全球電動車市場蓄勢爆發，電網電力需求大幅提升下，起而行綠能新開發的V2G充電樁設備，已於台電場域進行實測，瞄準電動車快速補電與電網供電平衡的未來解決方案。
成立三年多，起而行綠能是橫跨電動汽、機車充電設備的充電樁企業，20幾項充電樁產品應用涵蓋，電動機車、電動汽車，以及創新充電應用（例如：V2G與儲能系統電網回饋應用）等三大領域，並不斷研發滿足各類電動車充電應用需求。
起而行的電動汽車充電設備從1.7kW隨車充電器、主流標準7kW～22kW，到180kW～360kW大型直流快充，從標準固定式、壁掛式、移動式、大型分體式設備，產品方案一應俱全。
電動機車充電設備符合共通標準，系列有360W、600W輕巧隨車充電器，1.2kW標準戶外路邊停車格充電器，用於便利商店或速食店的4.8kW快速充電，以及十分鐘內可充滿80％的12kW超級快充設備，客戶可根據需要做最適選擇。
起而行的電動汽、機車充電設備持續供應Nissan、現代、中華汽車、光陽、三陽、YAMAHA等車廠。
由於團隊掌握充電軟、硬體核心技術，可對應各國充電規範，快速設計產品，並提供一條龍客製化設計開發服務，目前研發朝高功率、智慧化、V2G等趨勢方向。
(時報資訊)
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