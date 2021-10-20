受到前遠東航空董事長張綱維涉掏空案拖累，包括遠航、樺福建設名下淡水小坪頂105戶「環遊郡」遭法拍，加計天母「富安天母」商場等資產同案拍賣，此次拍賣合計總底價約17.9億元，預計11月1日開標，這也是「環遊郡」在遠航停業以來，最大規模的法拍屋釋出。

根據台灣金服公告，小坪頂「環遊郡」共有105戶遠東航空、樺福建設等持有的戶別被拍賣，多數建坪數約在18～166坪之間，每標底價約在399萬～3484萬元間，總建坪約5,002坪，平均底價每坪約20萬元。

此外，張綱維母親名下資產也遭到法拍，該案為「富安天母」商場，位於天母北路上，建物面積約569坪，目前無人承租，處於閒置荒廢狀態，底價為5.79億元；還有一筆位於台北市內湖文德段約35.9坪土地也同案拍賣，底價4,200萬元，加計相關土地房屋，此次法拍總底價將近17.9億元。

法拍業者表示，今年2月也有二戶「環遊郡」拍賣，最後在三拍時拍出，拍定價約為一拍底價的七折左右，每坪約13.5萬元，此次拍賣由於該案地處偏遠、屋齡多已達十餘年，且釋出戶數不少，恐怕仍需至三拍才會有機會脫標。

根據寬頻房訊統計，遠航及張綱維所持有的相關不動產，近一年來已有10餘件不動產遭法院拍賣，一拍的總底價約近57億元，其中包含龍江街整棟公寓、館前路遠航大樓店面等九件已經拍出，拍定總金額合計約12億元，目前尚未拍出較大規模的不動產，還包括淡水樹興段1102地號土地、北投「輕行旅」商務旅館、永和頂溪「樺福千金」共構宅商場等。

(時報資訊)