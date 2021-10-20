工業地產市場持續發燒，台灣寶僑公司19日公開標售台中工業區的千坪廠房，出現「五搶一」的搶標局面，最後低調型的自用買家，以總價4.3億元得標，換算每坪廠房得標價達38.7萬元。
台灣寶僑公司位於台中工業區的廠房，委託瑞普萊坊辦理公開標售作業，標的位於台中工業區二十四路三號的廠房，基地規模約1,578.45坪、面寬超過80米，建物面積約1,110.64坪，區域及個別條件均可充分滿足製造、倉儲、研發、物流、辦公室等各種使用需求。
19日開標總計吸引五組投資人競標，呈現「五搶一」的競爭局面，最後開標結果，某自用型買家以總價4.3億元得標，每坪得標價格達38.7萬元，高於區域平均行情。
瑞普萊坊表示，台中工業區是國內發展時間最長、產業類型豐富的工業區，目前進駐的產業需求穩定，地價也維持穩定上漲格局，得標價符合區域合理行情。
據內政部實價登錄資訊，台中工業區近十年的土地價格，已從2012年每坪平均的17.8萬元，漲到2021年每坪平均33萬元，累計十年漲幅高達85.4％，平均每年漲幅達9.5％。
據統計，台中市核發建造執照面積自2018年起就是全國第一，建築投資底氣十足，而前七月的商業類、工業、倉儲、辦公、服務等核發面積超過30萬坪，占六都近三成、為全國第一，甚至是台北市的三倍。
瑞普萊坊指出，這些資料顯示台中招商引資已進入實質開發階段，未來將引進更多的產業活動及人口。
(時報資訊)
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