受到車用晶片短缺，及國際疫情反覆、汽車零件供應斷鏈影響，打亂台灣車業下半年新車上市計畫，包括豐田品牌首款國產輕型商用車Townace、現代（Hyundai）品牌首款國產油電環保車Tucson Hybrid，及凌志（Lexus）豪華休旅車NX大改款、BMW純電豪華休旅車iX等重量級進口新車，正式交車時間都將遞延至2022上半年。
車商指出，第四季至隔年農曆春節前，都是新車銷售的傳統旺季，原本多家車商也都排定在此時段上市重量級新車，爭取相關購車、換車商機。
但今年因為疫情，加上車用晶片短缺的干擾，讓新車上市的時程大亂、延遲。
其中原定第四季問世的多款重量級國產新車，因為零件供應考量，確定將延後。
豐田首款國產輕型商用車Townace，預定於11月亮相後，將只能先預接訂單，交車則要遞延至2022年初。
三陽代理的現代汽車11月中將發表國產休旅車Tucson大改款新車，但也因為晶片、疫情問題，屆時將只先發表1.6升渦輪增壓汽油引擎的中階車款，兩等級預售價分別為99.9萬、108.9萬元。
全新Tucson高階的渦輪增壓油電複合動力車款，及入門的2.0升自然進氣汽油引擎車款，則延後至明年第一季開賣。
受車用晶片短缺，加上東南亞先前疫情拉警報，多國採取封城防疫措施，加上塞港等問題，打亂日本車廠零件供應節奏。
豐田等車廠宣布縮減第四季新車產量，日系豪華品牌凌志最熱賣的NX休旅車，大改款新車上市時間延至年底，交車時間則要等到2022年1月中才開始，無法助陣凌志2021年台灣銷售成績更上層樓。
(時報資訊)
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