疫情衝擊之下，人們對網路更為依賴，但同時也大幅增加網路資安風險。趨勢科技調查指出，現今黑市上最為熱賣的商品正是與民眾每日生活息息相關的個人資料，前三名熱賣商品包括網路服務帳號、遊戲帳號、信用卡資訊，其中最低的甚至不到新台幣30元就能買到。

疫情帶動各樣線上活動及服務越來越活躍，民眾大量註冊各類型網路服務，卻也為駭客開啟了另類「宅經濟」商機，常見手法如，透過假冒合法網路服務進行釣魚詐騙，伺機在民眾登錄資料的同時竊取重要個資再轉手盜賣，陷阱之多，讓人防不勝防。

趨勢科技觀察指出，現今黑市上最炙手可前三名分別為，網路服務帳號（包含銀行、社交軟體、影音串流平台等）、遊戲帳號及信用卡資訊，都與民眾個資相關。其中，最低只需花費新台幣30元（1美元） 就能在黑市購買到信用卡資訊，而影音串流平台帳號也只需花費平均在新台幣30～100元（1至3美元） 即可購買。

有鑒於資安問題加劇，趨勢科技19日宣布推出PC-cillin 2022雲端版，強化防毒、防駭、防詐功能，同時新增個資保鑣服務，強化用戶個資安全。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，「如何保護自己的個資」，是疫情時代下對消費者而言最大的資安問題。疫情徹底改變了所有人的行為模式，而過去這段時間民眾為了防疫，對網路服務的依賴程度比起過去任何一個時刻都更深，無論大小事皆在彈指間完成。

洪偉淦強調，當有如此多的網路服務需要透過提供個資來註冊，潛在的個資外洩風險勢必增加，民眾儘管小心翼翼的保護這些重要個人資訊，卻很難總是做的面面俱到。因應新型態的生活方式，民眾除了保持警覺心，運用專業工具來輔助資訊安全仍是必要的，如此才能及時回應變化莫測的駭客手法，避免成為不法集團榨取利益的商機。

(時報資訊)