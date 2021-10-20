499不限雙飽資費正式退場！台灣大哥大近日在網路門市公告最新4G資費，原本499不限速雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）資費，改為限速21Mbps上網吃到飽，網內互打免費限定新申辦及攜碼客戶仍享有優惠之外、其餘改為每通前五分鐘免費。
另外，原本提供學生教職的488雙飽資費也正式退場，台灣大哥大表示，公司將因應市場狀況，動態調整各式資費方案。
由於中華電、遠傳已率先調漲4G資費，台灣大這次跟進調整後，意味著2018年在國內掀起的499不限速雙飽資費，將正式退場。
根據台灣大哥大網站最新公布的資費方案，mo多幣的4G資費，已不提供499不限速雙飽，更新的599資費，提供不限速上網吃到飽、網內前五分鐘免費。
相較於中華電信率先調漲4G幾個關鍵資費方案，包括不限速499雙飽改為999元起跳，699元不限速上網吃到飽但不提供網內互打免費，以及遠傳把網路門市限定499不限速雙飽，改成699元月租，不限速上網吃到飽改為599元月租、不提供網內互打免費，台灣大更新後的4G資費，主打599不限速上網吃到飽、網內互打前五分鐘免費。
市場人士分析，雖然電信三雄調整4G資費的步調不同，但4G資費經調整後更加接近5G資費，以中華電的4G雙飽資費999元起跳來看，已與5G資費1,399元起跳，只有400元左右的價差。
但是在上網速度方面，台灣4G全國平均下載與上傳速率分別為119Mbps與26.12Mbps，而根據OpenSignal全球最新5G網速調查，台灣的5G上傳速度58.9Mbps、下載峰值網速963.2Mbps，兩項指標均名列全球排名第一，5G網速比4G明顯快上好幾倍。電信三雄陸續調整4G資費，為的就是刺激4G用戶盡速升速5G，以加速5G用戶普及率，提早讓5G大筆的投資盡快回收成本。
應立院交通委員會的要求，通傳會（NCC）主委陳耀祥將於21日邀集五家電信公司總經理會商，研議調降5G資費可行性，電信三雄如何因應5G降價政策，將備受關注。
(時報資訊)
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