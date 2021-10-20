看準全球智慧城市的發展趨勢與潛力，台灣之星19日宣布攜手利凌企業，合作發展智慧城市AI創新應用。
台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸指出，截至今年9月底為止，台灣之星智慧城市領域總申辦量顯著提升、相較去年同期整體營收年增108％，隨著5G行動通訊科技逐漸發展成熟，整體物聯網申辦量與去年同期相比成長超過4成，此次與利凌企業合作，將成為台灣之星深耕智慧城市領域的一大助力，並朝向今年底企業客戶營收占比達10％、年複合成長率達110％的目標邁進。
台灣之星2020年攜手神通資科，透過AIoT巨量資料加值應用，推展賦能智慧城市發展，這次與利凌合作，主要希望利用利凌獨家研發的AI Aida演算法、智慧邏輯功能，搭配全系列監控設備，提供智慧城市所需的多元整合服務。
利凌目前是全球安全監控解決方案領導品牌，近年發展多項智慧城市AI創新應用，包含AI影像智慧交通管理、AI智慧科技執法、AI智慧停車等智慧影像分析技術等，未來這些AI影像解決方案將透過台灣之星的5G連網服務，即時將4K超高影像畫質帶到伺服器或雲端，為智慧城市發展提供全方位的解決方案。
利凌企業資訊長胡志剛表示，5G時代來臨，利凌所打造的多項創新AI智慧應用解決方案，結合台灣之星的5G連網服務，將成為城市智慧化的重要引擎。
台灣之星近年來積極開拓5G企業合作夥伴版圖、跨足超過24大領域，提供客製化的5G企業連網解決方案，目前物聯網整體申辦量持續穩健成長、與去年同期相比成長超過四成。
(時報資訊)
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