東森購物前三季合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）207.8億元，年增18.5％，合併稅後淨利12.8億元，年成長31.2％，每股稅後純益（EPS）12.63元。
東森購物表示，第四季原本就是電商平台的傳統旺季，除了有雙11、雙12刺激買氣，今年政府五倍券納入電商適用，有望帶動電商第四季營運旺上加旺，東森購物今年目標營收320億元。今年前三季東森購物業績穩定成長，除受惠疫情帶動線上銷售增長，以多元通路並進模式穩定經營，並持續開發壯大自營商品及電子商務EC通路，亦帶動東森購營收大幅成長。
東森購物自2015年開始布局自營商品，目前自營商品業績已占整體營收占比35％、獲利占比60％。食品業績月均營業額較去年同期成長15％，其中自營食品成長率高達118％，約占營收26％。東森購物表示，去年疫情爆發後，東森購物積極與知名品牌合作推出多款自營聯名商品，帶動萬歲牌堅果、料理之王料理包、阿一鮑魚牛肉麵、安怡奶粉及台安醫院調理包熱銷。
其中，料理之王料理包過去五個月創下狂賣65萬包，締造3千多萬元業績，最新推出的金博家辣椒先生老蕭拌麵組，1萬2千包拌麵一開賣就秒殺完售。另外，與南僑與大江生醫三強聯手新推的長效益生菌抗菌洗衣精，目前亦成為東森最新熱賣自營商品。
疫情帶動電子商務通路業績成長，東森購物前三季網購業績年成長約57.1％，9月網路業績亦年增37.4％，顯示後疫情時代，電商市場前景仍看俏。展望第四季，東森購物表示，除了雙11、雙12檔期業績可期，加上五倍券加持，業績再刷新高紀錄可期。
(時報資訊)
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