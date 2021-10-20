電商即將迎來年度最大檔期雙11，網路家庭集團宣布，旗下PChome 24h購物2021年將連續第五年舉辦「2021雙11PChome來了」演唱會，邀集重量級藝人，將有望藉由演唱會的流量帶動站上買氣，帶動第四季業績動能增溫。
疫情改變民眾消費行為、五倍券納入電商消費範圍後，雙11戰線已然提早開打，熱度也超越以往。法人預估，2021年雙11戰線提早開打，加上買氣強勁，電商業者業績將有望大幅受惠。
網家表示，2021年已是連續第五年盛大舉辦「2021雙11PChome來了」演唱會，將邀請藝人黃子佼、咖啡糖賢齡擔任主持人，更匯集八組橫跨「三金」的卡司來站台，包括金曲華語男歌手吳青峰、三金新天王盧廣仲等，以及藝人閻奕格、嘻哈歌手瘦子E.SO、以及八三夭、茄子蛋、告五人等三大天團，等級媲美跨年演唱會。網家指出，雙11演唱會將於11/10晚間8點半在台北小巨蛋開唱，同時也將在PChome 24h購物YouTube頻道、FB粉絲專頁及LINE官方帳號三大平台同步直播。
網家表示，受疫情影響，線上銷售加速發展，帶動業績增溫。例如，8月時首次推出「狂禮88嘉年華」，以馬拉松式直播銷售節目形式，8日內創下累計超過3,000萬的觀看次。而今年的雙11檔期，網家也將在11月1日～9日之間接力推出直播銷售節目，為雙11前哨戰買氣增溫。
網家9月營收35.59億元，較去年同期成長18.56％，創歷年同期新高，惟較8月減8.17％。第三季受到疫情帶動，單季營收114.09億元，年增10.65％、季減11.26％，創下單季歷史新高。累計前三季營收346.3億元，年增10.7％。
電商旺季開跑，網家19日股價表現強勢，收盤價122元，漲幅4.27％，成交量4,380張。法人表示，五倍券開跑，讓電商業者今年的雙11大戰提早開打，第四季迎來五倍券以及旺季雙利多，將有望延續將消費買氣一路延續到2022年第一季，帶動網家營運旺上加旺。
(時報資訊)
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