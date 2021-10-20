市調機構集邦科技調查顯示，隨著NAND Flash採購動能進一步收斂，第四季合約價將轉為小幅下跌0％～5％，終止僅二個季度的上漲週期。
NAND Flash供應商對於2022年的擴產規畫，似乎有收斂態勢，預估供給位元年增長率約31.8％，而需求位元年成長幅度為30.8％，在需求成長收斂，但供應商針對高層數產品的激烈競爭下，將使2022年整體NAND Flash市場進入跌價週期。
以NAND Flash的供給面來看，2021年在需求大幅增長的狀況下，推動客戶高速轉進更高層數，也因此數度推升供應商的供給規劃，供給年增長幅度近40％，由於基期偏高以及對明年需求展望較弱，預估明年整體NAND Flash供給位元成長僅約31.8％。
以NAND Flash的需求面來看，2021年智慧型手機、筆電、伺服器出貨量的增長力道均表現強勢，也相對墊高基期，使得2022年生產或出貨量要出現大幅成長的難度增加。除此之外，品牌採購端仍苦於長短料問題，但以NAND Flash產品而言，供給相對健康，也使得其庫存量逐步上升，壓抑採購端後續的備貨動能。預估2022年NAND Flash需求位元年增長率約30.8％，低於供給端的增長速度。
集邦指出，智慧型手機的零組件缺料問題持續，將導致原本就是淡季的2022年第一季出貨表現恐不盡理想，平均搭載容量有所增加，但預期2022年來自智慧型手機領域的需求位元增長約28.5％，比起數年前動輒近30％的幅度已明顯下降。至於在筆電方面，2022年在疫苗覆蓋率逐漸普及的情形下，全球各國將逐步解封，筆電訂單在經歷2021的高峰後進入調整，預期2022年消費端固態硬碟（client SSD）需求位元增長率僅23.2％，較2021年出現明顯下滑。
在伺服器部份，2022年將受惠於雲端服務（CSP）業者持續拉高出貨量，全年伺服器整機出貨量可望再成長4.5％。企業用固態硬碟（enterprise SSD）平均搭載容量成長力道較往年突出，預期平均容量續受傳輸速度的提升而再度增長33.5％。
集邦表示，2020年開始NAND Flash產值連續二年都呈現超過20％的增長。展望2022年，因基期墊高之故，需求增長幅度收斂，恐進入下一輪的跌價周期，平均位元銷售單價預期將下滑逾18％，抵銷位元出貨的成長，使得2022年NAND Flash產值僅成長約7％，可能成為近三年成長率最低的一年。
(時報資訊)
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