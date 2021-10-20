行政院長蘇貞昌19日在立院備詢表示，軍公教調薪的方向已經確定，但還是要尊重軍公教待遇審議委員會程序，應該會趕在2022年1月1日前定案。據了解，明年軍公教調薪幅度將逾3％、近4％。
這將是蔡政府任內第二度替軍公教調薪，調幅也將高於上次的3％，將是近25年來軍公教調薪幅度最高的一次。行政院評估，2021年經濟成長率5.88％、創11年新高，及中央政府財政連續三年有賸餘，明年軍公教調薪幅度將逾3％，主計總處也將向立法院提出明年度中央政府總預算案修正案。
主計總處官員表示，軍公教每調薪1個百分點約需經費70億元，逾210億元經費將從檢討各部會的收支，及以前年度賸餘而來，行政院長蘇貞昌核定明年軍公教調薪案後，主計總處就會循預算程序辦理。
國民黨立委賴士葆質詢指出，軍公教調薪預算都沒有編列，有無研究方案？蘇貞昌表示，會往這方面走，行政院已經宣布「經濟成果全民共享」，軍公教勞苦功高，行政院也往這方面努力，但是時程要依照程序，也要尊重委員會審議。
賴士葆追問一個月能否定案，蘇揆回應，要調薪的方向已經確定，但要尊重委員會，他不能直接命令，應該會趕在明年1月1日前。行政院人事總處人事長施能傑也表示，委員會已經在研議，近期會討論，會盡快完成。
調薪幅度能否大於3％ ，蘇貞昌表示，會審酌財政負擔、物價指數等來努力，至於多少則會尊重委員會。
行政院人事行政總處8月中旬召開軍公教待遇審議委員會，以疫情、舉債為由，決議明年不調薪，引發軍公教不滿。蘇貞昌8月底改口表示，經濟成果要讓全民共享，並肯定軍公教同仁的辛勞，政府要帶頭為軍公教調薪，朝明年調薪方向研議。
(時報資訊)
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