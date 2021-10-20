財政部國稅局表示，房地合一2.0自2021年7月上路，個人、企業持有不動產期間計算則以「移轉登記日」期間為主。不過，如果是未上市櫃公司價值五成以上皆為不動產的過半數股權交易，則持有期間以股東取得過半數股分或出資額日起至交易日。
官員指出，我國交易2016年後取得房地、地上權、預售屋及其坐落基地等皆屬於房地合一稅範圍。依規定，境內個人、法人持有境內不動產兩年內出售均課徵45％稅率，而持有超過兩年、未逾五年出售皆課35％。境內法人若持有五年以上、境內個人持有五年到十年皆適用20％；而境內個人持有十年以上可適用15％
但官員表示，不動產交易依「移轉登記在自己名下」期間計算持有年度，如是繼承、配偶贈與等，合併計算被繼承人或配偶持有期間。
舉例來說，配偶A自2012年購入一棟房屋，並在2020年贈與給配偶，若配偶在2021年賣出，則持有期間為2012年到2021年，即為九年。
而過去有不肖人士運用未上市櫃空殼公司收購不動產，再將公司以股權交易賣給下一個不動產買方，等於將房地合一稅轉換為未上市櫃證交所得（現停徵所得稅，自2021年起計入基本稅負），最高可將房地合一45％稅負降為0％。
為防堵該漏洞，我國房地合一規定，未上市櫃公司過半數價值為境內不動產為特定不動產，只要交易該類公司五成以上股份，將比照買賣不動產課徵房地合一稅。
官員指出，特定股權交易持有期間是依「超過半數股權或資本總額」時間而定，並不是以企業持有不動產期間計算。例如一家未上市櫃空殼公司，其股東有A、B、C三人各持有1/3，無人股權過半。若一位合夥人在2022年1月把股權賣給企業主，導致股權過半，此時才開始計算持有年度。
(時報資訊)
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