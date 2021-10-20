金管會銀行局副局長林志吉19日指出，國泰世華銀因ATM前置處理系統維護升級導致18日出現兩個時點、長達5小時46分鐘的當機，影響41,000多筆交易，占日平均量的3～4％，目前已全數退款。金管會要求國泰在七日內要交檢討報告，並且要求要加派人手回應民眾疑問。

林志吉表示，國泰世華銀17日進行ATM前置處理系統維護升級，18日發生兩次當機，一次是在11點09分至12點55分、當機1小時46分鐘，一次發生在下午5點至9點，長達4小時；據國泰世華銀的通報，主要是該時段交易量較大，以致於系統效率緩慢，影響到網路銀行跨行轉帳、ATM存提款轉帳交易逾時，因而產生扣帳未補鈔、扣帳未入帳、存款沒入帳的情況。

截至18日晚上9點已恢復正常，目前該行持續監控系統運作效能，若有少數發生零星交易緩慢、失敗都有即時處理。

林志吉表示，該行清查出來此次受影響筆數達41,000多筆，占日平均約70萬至100萬筆交易量的3至4％，該行已逐一清查受影響資料，逐一把相關款項退款，19日可全數完成退款。

林志吉表示，國泰世華銀18日已向金管會通報重大偶發事件，據法規該行要在發生事件次日起七日內函報詳細資料給金管會，收到檢討報告後會檢視其改善妥適性及責任，金管會並要求該行要就異常交易盡速處理，避免影響民眾權益，對於民眾疑問要增加分行客戶人力積極回應。

林志吉指出，不管是ATM轉帳、網銀跨行轉帳或各銀行App轉帳等，交易筆數都日益增加，因此銀行進行系統升級有其必要，但可能在演練上還有未加以落實的地方，所以ATM系統升級時可能出現當機。

(時報資訊)