星展集團及台北富邦銀行統籌主辦富樂國際6.6億美元聯貸案簽約，獲得20家銀行踴躍參貸，超額認購率達1.75倍，成為2021年不動產開發商在台募集規模最大美元聯貸案。

富樂國際為鼎固控股香港轉投資公司，此宗超級大案由北富銀擔任額度及擔保品管理銀行，募集的資金將用於支應富樂國際償還既有金融借款、以及充實營運周轉金。富樂國際旗下開發項目包括黃浦日月光中心與上海嘉定造鎮項目；其母公司鼎固為台灣營建業中資本額最大的公司，也是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司。此次募資型態為國際聯貸案，聯貸行大多數使用海外資金部位。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，鼎固控股是星展集團長期合作的重要夥伴，具有豐沛產業資源、卓越經營團隊及穩健的財務結構，能適時應對外在環境變化，充分掌握市場脈動。

鼎固早在2001年即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發，其後陸續於上海、重慶等地開枝散葉；財務部份，2020年剔除預收款後的資產負債率53％、淨負債率77％及現金短債比1.89倍。

富樂國際的開發項目中，上海嘉定造鎮項目是鼎固在上海的第二個旗艦項目，嘉定造鎮計畫圍繞上海地鐵「嘉定北站」為中心，採軌道式經濟地產開發，打造結合商辦大樓、商場、住宅、酒店等為一體的複合式建案，建設完成後，可望帶動周遭商業活動與地產價值。

鼎固今年在台的全新住宅開發案，與宏璟建設共同取得台中14期市地重劃區土地，面積約5千坪，未來也將透過在台灣不動產項目，加深在台灣投資布局。

(時報資訊)