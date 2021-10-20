金融總會19日公布最新的「110年金融建言白皮書」，擬定包括「擴大金融產業發展」、「金融科技創新與強化」、「金融業支援實體經濟永續發展」及「法規及制度檢討與調適」等四大主題，共提出23項建言、40則具體建議作法，金融總會指出，希望藉此達到金融服務業發展、實體產業茁壯、金融風險控制及政策法規改善等目標。

金融總會也在此次白皮書，針對現狀的檢討，提出當前金融業正面臨的11項重要挑戰，包括：國內外經營環境變化快速，應持續關注國際市場接軌與金融科技發展；全球經濟動能連結程度提升，應加強金融系統性風險抵禦能力；推動身心障礙者信託及公益信託之困境，有賴相關部會釐清問題。

受新冠肺炎疫情影響，首次公開發行（IPO）家數減少；現貨市場量能增加，期貨交易量同步增加；資產管理業應檢視風險管理機制及投資布局，從追求EPS到追求ESG；推動創新板及戰略新板以扶植創新產業；保險業接軌IFRS17；綠色與永續保險趨勢；保險科技（InsurTech）發展；接軌國際保險資本標準（ICS）的因應。

對於四大主軸之下的23項建言，金融總會指出，此次全新提出的建言，包括了建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制（One-Account）；針對金融科技新創公司開放限制性執照；設置綠色金融創新應用之實驗沙盒環境，以鼓勵新創團隊就綠色金融創新應用之市場潛力與所造成衝擊。

建請協助融資金融機構取得台電同意，允許太陽能電能設置業者將電款請求權轉讓或設定質權予金融機構為擔保，及金融機構於授信業者財務不佳時得適時行使介入權；放寬外國銀行在台分行發行新台幣金融債券的資金使用範圍；協助中小企業因應氣候變遷及淨零（Net-zero）碳排目標過程中所面臨之轉型風險順利取得融資。

此外還有協助推動權證避險股票調降證交稅儘速完成修法；國發基金「加強策略服務業實施方案」投資範圍增列「金融服務業」或「金融科技業」項目。

(時報資訊)