躉繳六年期新台幣保單依舊零利率。金管會19日宣布，因為各幣別公債利率趨勢與先前差別不大，因此決定2022年各幣別保單責任準備金利率，「維持2021年各幣別責任準備利率」，即利率維持與今年一樣，最低就是躉繳六年期新台幣保單的零利率。
保險局強調會持續注意市場利率，2022年間再視情況檢討；即市場預估，若明年初市場利率有較大波動，則保單利率要變動，最快得2022年7月。
保險局每年公布的責任準備金利率，是壽險公司收取保費後，提存準備金的依據，有折現 率的意味，例如責準利率5％，就大約等於收100元保費，要提95元的準備金在帳上，利率2％，就是提98元，利率愈低，壽險公司要提存的準備金愈多，為了避免虧損，就會收較高的保費，即保單預定利率也會跟著走低，保費相對高利率時貴。
以2021年保單責準利率來看，最高是繳費6年以上、保單存續期間大於等於20年，即所謂的分期繳長年期保單，美元利率最高1.75％，澳幣與人民幣亦是1.75％，但澳幣與人民幣傳統壽險今年沒有太大銷量，新台幣保單最高利率則是1.5％，歐元保單最高1％，但台灣幾乎沒有推出歐元保單。
利率最低即繳費三年以下，存續期間低於或等於六年，也就是常見的躉繳、二年繳費的短年期儲蓄險，美元跟澳幣責準利率0.25％，新台幣跟歐元為零，人民幣未開放此一項目。
2021年新台幣短年期儲蓄險幾乎設計不出來，因此也沒有什麼銷量，各壽險公司都是賣長年期美元利變壽險，即躉繳或二年期、三年期繳費的終身壽險，美元責準利率有1％，新台幣0.75％，且若是保障型還可加碼0.25～0.5個百分點。
金管會這次是拍板，2022年保單責準利率維持今年水準，即至少明年上半年，同款保單的保費大約會跟今年差不多，繼續史上最長低利率環境。
(時報資訊)
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