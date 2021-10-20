近期大陸市場最受關心的話題，無非是多地實施拉閘限電政策，以限制當地高能耗企業的生產活動。雙限、限電及限產主要來自兩方面原因：第一，是部分省分上半年能耗雙控未能達標，地方政府在政策壓力下採取限電限產政策；另一方面則是全國工業及居民用電需求大增，但煤炭價格大幅上漲，導致火電供應不足。由於大陸國家發改委對地方政府的能耗雙控成果進行考核，一刀切的政策基本上難以顧及經濟，此將拖累近期的經濟成長。
短期雙限政策導致上游原材料價格繼續漲價，進一步加深上中下游企業利潤的分化，市場多數認為政府在考量穩定經濟的前提下，短期雙限雙控政策可能會出現調整，但長期在碳中和大背景下，能耗雙控大方向難以改變，長期來看，高耗能產業依然受到限制。
2021年大陸政府一連串政策公布、約談企業等，再加上近期因為地方政府能耗不達中央政府標準，而導致的拉閘限電政策，讓投資人出現疑慮，市場風險偏好大幅下降。拉閘限電政策帶來經濟短期衝擊，但碳中和是長期政策目標。
從大陸國家主席習近平以來，中國改革、轉結構的政策沒有停止過。從一開始的打擊貪腐、影子銀行、供給側改革，到現在中央政府高度關注教育、網路等行業監管及碳中和政策等，但投資人的反應是否比過去更為悲觀？投資人擔憂大陸的嚴格監管將會影響產業的蓬勃發展，尤其對比2020年經濟強力復甦，2021年預期總體經濟增幅回落，加深了市場疑慮。近期密集的產業政策實施，市場的第一個想法皆偏向負面，但若認真思考，這一連串的產業政策或許並沒有這麼負面。
短期大陸經濟數據不如市場預期，加上短期雙限政策可能使經濟數據進一步下滑，這樣的狀況在未來一段時間仍會持續。但以大格局來看，可以從幾個方向思考。
大陸在改革大躍進、經濟大幅成長之後，龐大的經濟體已經面臨到一些問題，人口結構開始轉變、人口紅利消失，要跨越中等收入陷阱，野蠻生長的網路平台壟斷，學齡孩童的沉重課後壓力，經營效率較好的私人企業融資的難度卻高於效率不彰的國營企業，債務問題與中美貿易戰等等都顯示，大陸產業結構與社會面臨了轉型的必要。
「經濟學人」形容大陸正在做一場豪賭，而這帶來挑戰、危機，同時也帶來轉機跟機會。在一連串的開放之後，投資人或許已經漸漸遺忘，大陸並非自由經濟而是計畫經濟體制，回想大陸提出「十四五規劃」的目標，加上近幾年的中美貿易戰，就不難理解大陸近期產業政策的轉向。
未來，大陸產業的發展將會與過去有很大的不同，投資思考的方向需要轉變，從推出的政策配合「十四五規劃」，可以找到明確的方向是高端製造業、大陸自主可控及碳中和會成為重點產業。至於哪些產業很可能不再是寵兒？大體可分為壟斷、金融監管、數據安全及社會福利等方向，涉及這些政策變化的行業，可能改變過去享有高估值或政策扶持的狀態。隨人口紅利消失，必需消費也將不再必然性地成長，消費將轉向具有訂價權的消費品。
投資人對於大陸市場普遍看法悲觀，但其實並不需要這麼悲觀，有政策受害者就會有政策受惠者，同樣地，有經濟結構轉型的受害者就會有經濟結構轉型的受惠者，危機就是轉機。投資人須謹慎理性分析近期的政策，配合大陸的計劃經濟目標，就可以找到未來的投資方向。
(時報資訊)
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