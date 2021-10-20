受到深交所日前發布問詢函干擾，大陸動力電池霸主寧德時代19日股價先揚後挫，盤初雖股價首度突破人民幣（下同）600元大關，創歷史新高，總市值一度逾1.4兆元，但因市場情緒不穩與部分投資人逢高出脫下，當日股價最終收跌。

寧德時代19日收報590.6元，跌幅0.74％。截至19日的五個交易日，寧德時代累計上漲17％。今年以來，寧德時代累計大漲46.2％。

新浪財經報導，寧德時代日前收到深交所問詢函，重點提到公司兩件巨額投融資案：4月份披露的不超190億元對外投資事項，以及稍後的定增募資582億元事項。針對深交所質疑，寧德時代18日晚間回覆強調，兩起案例並不存在過度融資情形。

寧德時代表示，考慮到公司新增電池產能建設及實施等流程週期較長，因此需進行前瞻性布局。從公司已公告的產能規劃來看，2020年以來擬新增投資的電池生產基地，包括寧德車里灣、福鼎、宜春專案等，建設資金需求合計約1,100億元，未來資金面需求較大。

寧德時代指出，隨著公司業務增長，研發費用和營運資金需求相應增加，公司資產負債率也有所提高。寧德時代並指出，近期供應鏈緊張及原材料價格上漲，公司為供應鏈保障所支出的資金可能出現更快增長。

另外，寧德時代前次募集資金即將用罄，資金面需求仍然較大。公司公告顯示，報告期內，寧德時代的股權融資包括2018年首次公開發行和2020年非公開發行。2018年首次公開發行募集資金淨額53.52億元，已使用完畢；2020年非公開發行募集資金淨額196.18億元，截至2021年9月30日，已使用79.38％。

(時報資訊)