容許個人投資者買賣大陸、香港和澳門投資產品的「粵港澳大灣區跨境理財通」計畫，19日上午開通。陸港澳共有46家銀行成為首批開辦跨境理財通服務的金融機構，有部分銀行客戶當日上午已開戶。
早在9月10日，香港金管局公布「粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則」顯示，跨境理財通分南向通、北向通，並明確北向通及南向通的監管要求。
法國國際廣播電台報導，根據粵港澳三地監管機構公布，三地中以深圳、廣州獲准開辦跨境理財通的銀行數目最多，達到20家，大部分會展開「南向通」及「北向通」業務，但郵儲銀行深圳分行、東亞（中國）、大新銀行（中國）和星展中國只展開南向業務。
至於香港獲准開辦跨境理財通的19家銀行中，滙豐、渣打及中銀香港等銀行均上榜，其中，有六家開辦南、北向跨境業務，東亞、大新及星展香港只進行南向通業務。而澳門獲准的銀行則有七家，大多是中資在當地的銀行。
滙豐、中國銀行香港分行均認為，跨境理財通將進一步加快人民幣國際化進程。
滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如19日上午在服務開通時表示，估計初期會以大陸民眾購買香港投資產品的「南向通」為主，其需求會比「北向通」還多，因為香港有助於大陸投資者面向全球，同時在大陸開戶也比較方便。
香港金管局總裁余偉文則表示，由於此項業務容許為數眾多的散戶首次進行跨境投資，因此會密切留意運作情況，適時優化措施和更新提供服務的銀行名單。
(時報資訊)
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