港股上市的手機大廠小米集團董事長雷軍19日上午宣布，小米造車及團隊各項工作的進展都遠超他的預期，預計小米汽車於2024年上半年正式量產。
受消息激勵，小米19日盤中股價大漲6.09％，隨後漲幅收窄，終場仍漲5.3％至22.5港元，港股市值達5,646.48億港元。近半年來，小米股價累計下跌16.04％。
澎湃新聞報導，雷軍在投資者大會現場表示，做汽車業務並不是為了「出風頭」，目前電動車已從機械產業轉變為資訊產業，加上有同行都已經在做，小米不做就會被淘汰。小米從智慧手機到智慧家居及智慧辦公，屬於全智慧生態，若跟電動汽車好好整合的話，將有極強的擴張性。而小米造車有三大優勢：小米模式（技術＋效率）、小米品牌及用戶積累、全智慧生態。
雷軍還透露，小米汽車9月1日已在北京註冊，首座工廠將會進駐北京市亦莊地區，目前已經收到2萬份履歷，在職研發團隊共453人。 市場分析，這意味著小米汽車將走自行研發、自行生產的路線，但也不能排除部分產能將交由代工廠生產。
2021年3月份，雷軍宣布小米進軍電動車行業。時隔近半年，9月1日，小米汽車註冊成立，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金為人民幣100億元，由雷軍親自擔任該公司法人代表和執行長。目前，小米汽車的高層團隊也已經就位。
此前曾有媒體報導，小米設立汽車籌備組：前大家電總經理李肖爽主要負責整車、供應鏈及工廠相關的籌備工作。前參謀部副參謀長于鍇，負責座艙業務籌備。自動駕駛業務則歸屬在小米技術委員會，由技術委員會主席葉航軍負責籌備。
小米集團15日宣布，任命李肖爽擔任小米汽車副總裁，負責產品、供應鏈及市場相關工作，向小米汽車執行長雷軍彙報。市場分析，李肖爽無疑是小米造車的關鍵角色之一。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：