港股上市的手機大廠小米集團董事長雷軍19日上午宣布，小米造車及團隊各項工作的進展都遠超他的預期，預計小米汽車於2024年上半年正式量產。

受消息激勵，小米19日盤中股價大漲6.09％，隨後漲幅收窄，終場仍漲5.3％至22.5港元，港股市值達5,646.48億港元。近半年來，小米股價累計下跌16.04％。

澎湃新聞報導，雷軍在投資者大會現場表示，做汽車業務並不是為了「出風頭」，目前電動車已從機械產業轉變為資訊產業，加上有同行都已經在做，小米不做就會被淘汰。小米從智慧手機到智慧家居及智慧辦公，屬於全智慧生態，若跟電動汽車好好整合的話，將有極強的擴張性。而小米造車有三大優勢：小米模式（技術＋效率）、小米品牌及用戶積累、全智慧生態。

雷軍還透露，小米汽車9月1日已在北京註冊，首座工廠將會進駐北京市亦莊地區，目前已經收到2萬份履歷，在職研發團隊共453人。 市場分析，這意味著小米汽車將走自行研發、自行生產的路線，但也不能排除部分產能將交由代工廠生產。

2021年3月份，雷軍宣布小米進軍電動車行業。時隔近半年，9月1日，小米汽車註冊成立，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金為人民幣100億元，由雷軍親自擔任該公司法人代表和執行長。目前，小米汽車的高層團隊也已經就位。

此前曾有媒體報導，小米設立汽車籌備組：前大家電總經理李肖爽主要負責整車、供應鏈及工廠相關的籌備工作。前參謀部副參謀長于鍇，負責座艙業務籌備。自動駕駛業務則歸屬在小米技術委員會，由技術委員會主席葉航軍負責籌備。

小米集團15日宣布，任命李肖爽擔任小米汽車副總裁，負責產品、供應鏈及市場相關工作，向小米汽車執行長雷軍彙報。市場分析，李肖爽無疑是小米造車的關鍵角色之一。

(時報資訊)