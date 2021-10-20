大陸互聯網巨頭阿里巴巴近年推進「造芯」後，終於迎來首顆自行研發的通用晶片。阿里19日發表新款伺服器晶片「倚天710」，該晶片採用5奈米製程，基於最新的ARMv9架構，內含128核心CPU，具備強大性能和能效。

但阿里巴巴表示，該款晶片並不出售，僅為阿里自用。業內人士則認為，阿里新款的「倚天710」晶片或由台積電代工，但製程上初期應是利用7奈米。

綜合陸媒報導，阿里巴巴19日舉行「2021雲棲大會」，會上阿里旗下半導體公司平頭哥發表自行研發的雲端晶片「倚天710」，採用5奈米製程，其晶片集成高達600億個電晶體，為陸企在高端晶片上的新突破。

「平頭哥」是2018年阿里巴巴旗下的達摩院晶片研發團隊與中天微團隊合併成立的半導體公司，擁有處理器IP及晶片設計能力。阿里表示，「倚天710」晶片是業界性能最強的ARM伺服器晶片，性能超過業界標準20％，能效比提升50％以上。該晶片已在7月試生產，將在阿里雲數據中心部署應用。

報導稱，新晶片和2019年阿里發表的AI推理晶片「含光800」不同，「倚天710」是一顆通用伺服器CPU晶片，能有效提升晶片的傳輸速率，並且可適配雲端的不同應用場景。同時，阿里雲也展示由這款新晶片驅動的自主研發伺服器「盤久」。

阿里雲智能總裁、阿里巴巴達摩院院長張建鋒表示，基於阿里雲「一雲多芯」和「做深基礎」的商業策略，本次發表「倚天710」晶片，希望滿足客戶多樣性的計算需求。而定製伺服器晶片也符合阿里一貫的發展方向，有助於不斷提升雲端運算能力。

張建鋒強調，「倚天710」晶片不出售，主要是供阿里雲自用。公司今後將繼續與英特爾、英偉達、AMD、ARM等合作夥伴保持密切合作，為客戶提供更多選擇。

自近年中美打響科技戰後，大陸網科巨頭就積極投入晶片研發領域。除了阿里，近數月來，小米、百度、騰訊等也陸續傳出相關消息。例如騰訊7月份曾經積極招聘晶片架構師、晶片驗證工程師、晶片設計工程師等專才，引發業界關注。

(時報資訊)