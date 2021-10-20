外媒引述多名知情人士透露，身陷債務風波的恒大集團旗下恒大地產，19日已匯款支付所發境內公司債「20恒大05」的利息，金額為人民幣（下同）1.2億元。受此消息激勵，正榮地產、融創中國等中資地產美元債延續反彈趨勢。

另一方面，財經智庫REDD引述知情人士指出，與恒大集團等公司齊名的「華南地產五虎」之一：合生創展，擬收購恒大集團旗下恒大物業約51％股份一事，因未獲得廣東省政府支持，目前收購案談判已經暫停。

經濟通通訊社報導，「20恒大05」的發行總額為21億元，利率為5.8％，於2025年10月18日到期。恒大地產15日公告，將於19日支付「20恒大05」的利息，與9月下旬另一筆境內公司債「透過場外方式協商解決」方式不同，這次付利息日的兩個交易日前，將支付利息的資金足額劃付至中國結算深圳分公司所指定的銀行帳戶，並委託後者支付利息。

路透引述知情人士表示，恒大地產支付境內債利息一事，顯示恒大需要將有限的流動性優先用於國內市場，而且美元債違約並不會觸發其在岸債券的交叉違約。

受此消息影響，市場此前極度悲觀的情緒趨於平緩。2025年2月5日到期的正榮地產美元債（票面利率7.35％）19日最新買價跳漲至77.6美分，18日尾盤約70美分。而2025年7月9日到期的融創中國美元債（票面利率7％）19日最新買價升至83.2美分，18日尾盤在80.3美分左右。

9月下旬，恒大地產發出公司債「20恒大04」的付利息公告，付利息的方法為「透過場外方式協商解決」。該措施也讓外界對該筆公司債可能出現違約的憂慮獲得緩解。

不過市場分析，考量到恒大集團的債務規模龐大，後續壓力依舊，中資地產商仍存在不確定性。

值得注意的是，在港上市的恒大集團、恒大物業、合生創展自4日起停牌至今。當時市場傳出，合生創展擬收購恒大物業約51％股份，藉此取得恒大物業控股權，將觸發全面收購要約，合生創展給恒大物業的估值超過400億港元。

恒大物業2020年底上市時，合生創展為其基礎投資者之一，認購1.55億港元股份，上市後持股少於1％。目前，恒大集團持有恒大物業60.96％股權。

(時報資訊)