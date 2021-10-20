中共中央總書記習近平18日出席「中共中央政治局中國數位經濟健康發展第三十四次集體學習」時強調，數位經濟事關國家發展大局，因此大陸要規範數位經濟發展、健全市場准入制度，並防止平台壟斷和資本無序擴張。
新華社19日報導，習近平在會上表示，數位經濟健康發展有利於推動建構新發展格局、推動建設現代化經濟體系，以及構築國家競爭新優勢。大陸要把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，使數位經濟和實體經濟融合發展，製造業、服務業、農業等產業數位化。
習近平強調，大陸要加強關鍵核心技術攻關，主打自主創新，提高數位技術基礎研發能力，打好關鍵核心技術攻堅戰，儘快實現高水準自立自強。國際方面，則應積極參與數位經濟國際合作，主動參與國際組織數位經濟議題談判，展開雙多邊數位治理合作，維護和完善多邊數位經濟治理機制，及時提出中國方案。
談及數位經濟反壟斷議題時，習近平指出，「在發展中規範、在規範中發展」，規範數位經濟發展，要健全市場准入制度、公平競爭審查制度和公平競爭監管制度，糾正和規範發展過程中妨礙公平競爭的行為和做法。
(時報資訊)
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