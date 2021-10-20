原物料和能源價格居高不下，已衝擊大陸經濟穩定發展，對此，大陸國家發改委19日召集業者開會並推出八項措施，包括釋放煤炭產能和增加煤炭產量等，要求煤、電、油、氣、運等重點企業全力保供穩價。
新浪財經報導，近期煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下游行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響。對此，發改委19日召集重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。
發改委會中表示，將充分運用「價格法」規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾溫暖過冬。
發改委19日在鄭州商品交易所調研強調，依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。消息傳出後，19日晚間9時左右，動力煤主力合約觸及跌停。
(時報資訊)
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