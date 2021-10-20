在中美雙方努力下，近期全球海運運力與貨櫃供給量加大，其中，廣州南沙港及深圳鹽田港至美國西海岸的海運報價持續降溫，相較9月10日的高峰，中國至美國洛杉磯的運費每FEU（長度40呎的國際計量單位貨櫃）跌幅，甚至超過50％。運費大跌令出口商喜出望外，紛紛抓緊時間搶著出貨。

綜合陸媒19日報導，近日南沙港、鹽田港至美國西海岸海運報價開始降溫，與9月10日每FEU20,586美元高點相比，下跌將近5千美元，跌幅超過20％。甚至有部分熱門航線的報價（例如中國至美國洛杉磯），跌幅甚至達51.4％。已連漲15個月的海運運費，可望在10月份出現下滑。

此外，從中國出口集裝箱運價指數來看，從2021年3月份低點至10月15日的3,300.34點，指數大漲近八成，反映出口形勢的緊繃與業界缺櫃、缺艙的情況，但9月之後漲勢呈現放緩。波羅的海乾散貨運價指數連日來也出現下跌趨勢，跌破了5千點位。

中國業內人士對此表示，近期運費降價的主要原因與遠洋船隻集中回港、補充艙位有關。不過，運價之後是否會持續調降，還需要看後續市場的供需情況。

報導指出，為了因應運力、貨櫃供需緊張的局面，中國政府近期推出提高貨櫃運輸效率、協調班輪公司加快空箱回運，以及推動貨主企業和班輪公司商簽長期運輸合同等措施，確保國際物流供應鏈的暢通。此外，美國也在運力上做出努力，長灘和洛杉磯的港口實施24小時開工狀態，有效減輕了塞港現象。

此外，中國政府出面協調造櫃企業加大生產力度，以及班輪公司加快空箱回運。中國交通運輸部新聞發言人孫文劍日前表示，目前中國貨櫃月產能已由以往的20萬標箱，提升至歷史最高紀錄50萬標箱。隨著中國新造貨櫃產能釋放，空箱周轉加快，據主要班輪公司反映，空箱短缺情況目前已經得到緩解。

貨櫃增加與運費下降促使出口商抓緊時間出貨，以追趕之前延宕的交貨期限。例如全球小商品集散中心的義烏，當地進入總動員狀態。

(時報資訊)