在中美雙方努力下，近期全球海運運力與貨櫃供給量加大，其中，廣州南沙港及深圳鹽田港至美國西海岸的海運報價持續降溫，相較9月10日的高峰，中國至美國洛杉磯的運費每FEU（長度40呎的國際計量單位貨櫃）跌幅，甚至超過50％。運費大跌令出口商喜出望外，紛紛抓緊時間搶著出貨。
綜合陸媒19日報導，近日南沙港、鹽田港至美國西海岸海運報價開始降溫，與9月10日每FEU20,586美元高點相比，下跌將近5千美元，跌幅超過20％。甚至有部分熱門航線的報價（例如中國至美國洛杉磯），跌幅甚至達51.4％。已連漲15個月的海運運費，可望在10月份出現下滑。
此外，從中國出口集裝箱運價指數來看，從2021年3月份低點至10月15日的3,300.34點，指數大漲近八成，反映出口形勢的緊繃與業界缺櫃、缺艙的情況，但9月之後漲勢呈現放緩。波羅的海乾散貨運價指數連日來也出現下跌趨勢，跌破了5千點位。
中國業內人士對此表示，近期運費降價的主要原因與遠洋船隻集中回港、補充艙位有關。不過，運價之後是否會持續調降，還需要看後續市場的供需情況。
報導指出，為了因應運力、貨櫃供需緊張的局面，中國政府近期推出提高貨櫃運輸效率、協調班輪公司加快空箱回運，以及推動貨主企業和班輪公司商簽長期運輸合同等措施，確保國際物流供應鏈的暢通。此外，美國也在運力上做出努力，長灘和洛杉磯的港口實施24小時開工狀態，有效減輕了塞港現象。
此外，中國政府出面協調造櫃企業加大生產力度，以及班輪公司加快空箱回運。中國交通運輸部新聞發言人孫文劍日前表示，目前中國貨櫃月產能已由以往的20萬標箱，提升至歷史最高紀錄50萬標箱。隨著中國新造貨櫃產能釋放，空箱周轉加快，據主要班輪公司反映，空箱短缺情況目前已經得到緩解。
貨櫃增加與運費下降促使出口商抓緊時間出貨，以追趕之前延宕的交貨期限。例如全球小商品集散中心的義烏，當地進入總動員狀態。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：