大陸再面臨新一波疫情考驗，來自上海退休教授籌組的7人自駕旅行團傳播鏈多點爆發，截至19日已遍及北京、寧夏和內蒙古等7省，共有26人確診。各地第一時間展開封閉管理和普篩作業，寧夏銀川更直接採取「半封城」措施。

　大陸衛健委19日一早公布，陝西、內蒙古、湖南及寧夏18日單日共計新增9例確診，隨後北京、內蒙古、貴州及甘肅再通報追加新增關連病例，截至10時，累計確診達26例。大陸衛健委和疾控局隨即向內蒙古、甘肅、陝西、寧夏派出工作組，指導當地展開疫情處置工作。

　大陸本輪疫情是由來自上海的自駕遊旅行團爆發，團內7人於9日飛往甘肅後，一路途經張掖、內蒙古等地旅遊，最終在陝西採檢確診，目前感染源頭尚未釐清。

　北京日報報導，北京豐台區19日出現陽性確診，隨即實施封閉管控，居民只進不出，並將物資運入屋苑。如需出京者，須持健康寶綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

　甘肅方面，19日新增4例確診病例和2例無症狀感染者，其中5例有內蒙古旅遊史，且與自駕旅行團同時在同一餐廳用餐。同樣傳出確診的銀川市，當地衛健委公告，非必要不離開銀川，進入半封城狀態。

(時報資訊)

#大陸 #疫情 #半封城

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