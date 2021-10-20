美國財政部當地時間18日公布的國際資本流動報告顯示，中國8月份大幅減持美債213億美元，持有規模降至1兆470億美元，創下2010年以來新低，但仍為美國第二大債權國。值得注意的是，8月份外資持有的美債部位再創新高，中國卻逆勢拋售，其多元投資布局的路線更加清晰。
澎湃新聞報導，數據顯示，2021年前八個月，中國累計減持美債達253億美元。中國除了在1月、2月和7月份增持美債，其他月份皆為減持，8月份大舉拋售213億美元，亦創下年內單月拋售規模新高。
資料顯示，日本在8月增持美債96億美元至1兆3,198億美元，仍為美國第一大債權國。日本在2019年6月超過中國成為美國第一大債權國，並保持至今。
英國、愛爾蘭和瑞士則分列美債主要持有國的三至五位。英國在8月增持205億至5,690億美元，愛爾蘭小幅增持64億美元至3,261億美元，瑞士在8月則小幅減持36億至2,947億美元。總體而言，外國持有者在8月共持有美債規模達7.56兆美元，持倉規模連續五個月上升，再創下歷史新高。
路透報導，以最具代表性的10年期美國公債殖利率來看，8月的報價波動維持在1.237％～1.307％之間，交易區間較7月收窄。對此道明證券（TD Securities）利率策略師Gennadiy Goldberg表示，8月美債波動放緩，可能是外國買家加碼購入買債的主因。
Goldberg進一步分析，以歷史標準而言，目前美國公債殖利率仍處於低位，但高於許多主要國家的公債殖利率，這增強了美債對外國投資者的吸引力，因此外資持有美債總規模逐月上升。
另有分析師指出，當外國投資者持續購入美債時，中國逆向操作拋售美債，足見中國正在逐步去化美元布局，以實現多元投資的方針。選擇「去美元化」的還有俄羅斯，俄國自2019年起大舉拋售手中逾九成的美債，並宣布要將外匯存底的美元部位由45％降至35％。
(時報資訊)
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