面對後疫情時代的來臨,藉由科技創新推動產業升級轉型,進而尋找經濟發展的新契機,是面對下一波全球化競爭中最關鍵的一環。「財團法人徐有庠先生紀念基金會」長期挹注資源舉辦「有庠科技獎」,以鼓勵科研發展與人才獎勵,今年度「第十九屆有庠科技獎頒獎典禮」於19日舉行,與會嘉賓包括科技部次長陳宗權、各級學術單位首長代表以及眾多得獎人親友,典禮現場充滿感動與歡笑聲。

長期深耕科研

為產業創造更多可能性

科技部次長陳宗權致詞時特別表示,肯定徐有庠基金會以民間的力量協助推廣科技,尤其是每年舉辦科技獎項來支持基礎科學的研究。本屆頒獎典禮特別邀請國立陽明交通大學終身講座教授林一平以「IoTtalk: Let IoT Talk With AI and Big Data」為題發表專題演講,以5G、AI的實際應用案例來說明科技在日常生活上的廣泛運用,不僅能為人們帶來更便利的生活,亦能為產業創造更多的發展及可能性。

遠東集團長期深耕食衣住行育樂等各項民生產業,且多年來積極推動各項公益活動,而由遠東關係企業、徐氏家族與友人共同成立的徐有庠先生紀念基金會,以「科技創新」為立會宗旨,是少數將資源投注在科研界的基金會。

「有庠科技獎」每年舉辦至今已19年,藉由表揚鼓勵頂尖科技人才,使其研究成果與貢獻得到社會各界的關注與肯定。有庠科技獎經過長期耕耘已成為科研界的指標性獎項之一,選擇聚焦在「奈米科技」、「資通訊科技」、「光電科技」、「生技醫藥」、「綠色科技」及「人工智慧」等六大新興科技,累計獎勵的科學家達411名,總獎金約新台幣1.7億元,成果斐然。

評審公正嚴謹

備受科研界肯定

有庠科技獎的領域涵蓋非常廣泛,競爭亦十分激烈,尤其是經過重重審核之下,選拔出的得獎人皆為該領域的翹楚,此次頒發的「有庠科技講座」、「有庠科技論文獎」、「有庠元智講座」與「有庠傑出教授獎」等四個獎項,共24位得獎人。

「有庠科技講座」得主每位可獲得新台幣100萬元獎金,而五位得主都是在學術界耕耘多年,才能獲得評審委員會一致的肯定,包括清華大學特聘教授黃暄益(奈米科技類)、台灣大學特聘教授陳宏銘(資通訊科技類)、中央研究院特聘研究員陶雨臺(光電科技類)、陽明交通大學院長楊進木(生技醫藥類)及台灣大學特聘教授藍崇文(綠色科技類)。

本屆的評審委員更是一時之選,包括由中央研究院院士吳妍華擔任主任委員並負責生技醫藥類審查,院士陳力俊負責奈米科技類審查、院士李琳山負責資通訊科技類審查、院士鄭建鴻負責光電科技類審查,以及台大環工所特聘教授蔣本基負責綠色科技類審查、台大特聘教授陳銘憲負責人工智慧類審查。且由於申請件數眾多,除了經過耗時半年的三階段審查過程,超過百名的評審共同參與後,最終才決定出本屆的得獎名單,每位得獎人可謂實至名歸。

(時報資訊)