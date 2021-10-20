面對後疫情時代的來臨，藉由科技創新推動產業升級轉型，進而尋找經濟發展的新契機，是面對下一波全球化競爭中最關鍵的一環。「財團法人徐有庠先生紀念基金會」長期挹注資源舉辦「有庠科技獎」，以鼓勵科研發展與人才獎勵，今年度「第十九屆有庠科技獎頒獎典禮」於19日舉行，與會嘉賓包括科技部次長陳宗權、各級學術單位首長代表以及眾多得獎人親友，典禮現場充滿感動與歡笑聲。
長期深耕科研
為產業創造更多可能性
科技部次長陳宗權致詞時特別表示，肯定徐有庠基金會以民間的力量協助推廣科技，尤其是每年舉辦科技獎項來支持基礎科學的研究。本屆頒獎典禮特別邀請國立陽明交通大學終身講座教授林一平以「IoTtalk： Let IoT Talk With AI and Big Data」為題發表專題演講，以5G、AI的實際應用案例來說明科技在日常生活上的廣泛運用，不僅能為人們帶來更便利的生活，亦能為產業創造更多的發展及可能性。
遠東集團長期深耕食衣住行育樂等各項民生產業，且多年來積極推動各項公益活動，而由遠東關係企業、徐氏家族與友人共同成立的徐有庠先生紀念基金會，以「科技創新」為立會宗旨，是少數將資源投注在科研界的基金會。
「有庠科技獎」每年舉辦至今已19年，藉由表揚鼓勵頂尖科技人才，使其研究成果與貢獻得到社會各界的關注與肯定。有庠科技獎經過長期耕耘已成為科研界的指標性獎項之一，選擇聚焦在「奈米科技」、「資通訊科技」、「光電科技」、「生技醫藥」、「綠色科技」及「人工智慧」等六大新興科技，累計獎勵的科學家達411名，總獎金約新台幣1.7億元，成果斐然。
評審公正嚴謹
備受科研界肯定
有庠科技獎的領域涵蓋非常廣泛，競爭亦十分激烈，尤其是經過重重審核之下，選拔出的得獎人皆為該領域的翹楚，此次頒發的「有庠科技講座」、「有庠科技論文獎」、「有庠元智講座」與「有庠傑出教授獎」等四個獎項，共24位得獎人。
「有庠科技講座」得主每位可獲得新台幣100萬元獎金，而五位得主都是在學術界耕耘多年，才能獲得評審委員會一致的肯定，包括清華大學特聘教授黃暄益（奈米科技類）、台灣大學特聘教授陳宏銘（資通訊科技類）、中央研究院特聘研究員陶雨臺（光電科技類）、陽明交通大學院長楊進木（生技醫藥類）及台灣大學特聘教授藍崇文（綠色科技類）。
本屆的評審委員更是一時之選，包括由中央研究院院士吳妍華擔任主任委員並負責生技醫藥類審查，院士陳力俊負責奈米科技類審查、院士李琳山負責資通訊科技類審查、院士鄭建鴻負責光電科技類審查，以及台大環工所特聘教授蔣本基負責綠色科技類審查、台大特聘教授陳銘憲負責人工智慧類審查。且由於申請件數眾多，除了經過耗時半年的三階段審查過程，超過百名的評審共同參與後，最終才決定出本屆的得獎名單，每位得獎人可謂實至名歸。
(時報資訊)
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