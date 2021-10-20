英國線上借貸公司Zopa，透過由軟體銀行主導的財團籌資3億美元，讓公司估值達10億美元，是最新一家成為「獨角獸」的歐洲金融科技公司。

獨角獸是指估值10億美元或以上的未上市新創公司。

Zopa指這是上市前最後一次籌資行動。雖然執行長賈納丹那（Jaidev Janardana）計畫明年第四季倫敦上市，但強調只有Zopa展示出具持續獲利能力後才上市。Zopa正迅速擴大資產負責表，以加快進入成長軌道。

他表示，未來十周內就能展示其具備獲利能力，因為Zopa要使用人工智慧（AI）來經營業務，這是軟銀願意投資的關鍵因素。所籌集的新資金，讓Zopa更能因應市場變化而採取靈活策略。

他說，軟銀認同科技與AI的用途廣泛，看好Zopa能迅速拓展業務版圖跟其他對手競爭，因為Zopa能藉AI帶來成本優勢和有利於做出準確決定。他有信心Zopa最終能成為英國四大銀行之一。

其去年推出信用卡與儲蓄帳戶等業務，要擴大英國零售銀行市場占有率，跟巴克萊與匯豐等大銀行競爭。目前儲蓄存款淨額7億英鎊（逾9.6億美元）和約15萬個信用卡客戶。

Zopa上半年淨營運收入2,190萬英鎊，較去年下半年成長逾一倍。其預估今年全年營收較去年成長逾一倍。Zopa在2005年成立，是全球首家P2P（個人對個人直接金融）借貸公司，透過其單一平台去為貸方跟借款人牽線。後來改變業務焦點，成為拿到英國主管機關核發銀行執照的P2P借貸公司。目前仍經營P2P市場。

Zopa是試圖給銀行業帶來破壞性創新的新創公司之一。像Monzo、Revolut和Starling等以數位平台或手機操作的新型銀行（Neobank）過去十年相繼崛起，免收費支票帳戶和亮麗的線上介面吸引數百萬計客戶使用。

(時報資訊)