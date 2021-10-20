德國純網銀N26在最新一輪募資中募得9億美元，將預估市值推向90億美元，超越德國第二大上市銀行德國商業銀行（Commerzbank）。N26創辦人兼執行長塔言索（Maximilian Tayenthal）預告，N26預備在未來12至18個月內上市。

　股東包括矽谷創投家席爾（Peter Thiel）及香港富豪李嘉誠的N26在最新一輪募資獲得美國對沖基金Third Point、Coatue投資管理公司及Dragoneer投資，募資總額幾乎是上一輪募資的三倍。

　最新一輪募資所得將用來擴充人力，預計在全球招募1千人，並發展加密貨幣交易及其他新服務。

　2013年創立的N26是歐洲數一數二的金融科技新創公司，透過手機應用程式提供近乎零手續費的金融服務，挑戰傳統銀行。歐洲同類型新創業者還包括Revolut及Monzo，但預估市值都不及N26可觀，就連德國商業銀行市值88億美元也輸給N26。

　N26在美國及歐洲共有700萬名用戶，預計今年客戶線上交易總額達到900億美元。該公司近日也在巴西取得銀行執照，並在聖保羅設有40人團隊，預計明年正式在巴西推出服務。

　N26預計未來12至18個月內推動公司上市，但塔言索認為上市時程並不急迫。他表示：「公司營利增加且私下募資順利，上市沒有時間壓力。」

　近來私有市場資金充裕，令許多新創科技公司不急著上市，例如美國線上付款平台Stripe在今年初募資後估值增至950億美元，躋身全美最有價值新創公司之列。但部分人士質疑這類新創公司獲利前景不定。N26創業至今尚未獲利，2019年虧損2.2億歐元，儘管去年歐洲虧損縮小至1.1億歐元。

　N26近來風波不斷，繼去年柏林總部員工抗爭高層管理不當後，近日又遭德國聯邦金融監管局（BaFin）罰款500萬美元，因為N26針對可疑交易活動提交的報告超過期限。N26稍早宣布和金融監管局達成協議，將每月新增用戶量限制在5萬至7萬人。塔言索表示：「這項協議將在未來幾個月對公司業務造成實質影響。」

(時報資訊)

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