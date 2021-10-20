配圖圖／美聯社 過去數十年來，西方已開發國家承諾資助開發中國家進行能源轉型並降低碳排量，但這些承諾還沒完全兌現，窮國如今提高合作價碼，要求富國拿出數兆美元，他們才願意配合實現氣候目標。

英國倫敦今年7月舉辦一場全球氣候會議，南非環境部長克里西（Barbara Creecy）在場上要求富國每年應多支付7,500億美元，以協助窮國淘汰石化燃料並降低地球暖化衝擊。

據傳美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）當時沈默以對，其他西方國家官員則回應，他們尚未準備好討論如此龐大數字。

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）10月底將於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場，幾乎所有國家都會派人參與這場為期兩周的會議。這是各國2015年簽署巴黎氣候協議後的首場大型氣候峰會，目標在於敲定另一份協議以落實氣候目標。

許多科學家表示，若窮國無法配合的話，全世界恐難逃災難性氣候變遷的命運。歐美全力推動再生能源、淘汰燃煤發電，令他們碳排量大減，但開發中國家致力於讓數十億人口脫貧，恐導致未來幾十年碳排量暴增，除非後者轉而追求低碳策略。

在COP26召開之前，窮國紛紛要求富國加碼資助，以幫助他們取得潔淨能源技術，並應對海平面上升與破壞力更強風暴等極端氣候事件。

比方說，孟加拉希望興建抗颱房屋，肯亞計畫在鄉間以太陽能取代火力發電，印度則表明對抗氣候變遷代價龐大，2030年前須耗資2.5兆美元，呼籲富國分攤支出。

富國回應，要求他們完全承擔這筆鉅款並不合理，包括中國在內的中等收入國家也該分攤責任。2015年巴黎氣候協議簽署之際，美歐等富國承諾2020年～2025年將資助窮國千億美元，但目前兌現承諾進度落後。

窮國表示，富國出的錢並不是經濟援助，而是按聯合國氣候條約規定他們該履行的責任，畢竟自工業革命以來，地球暖化主因在於富國大肆排放二氧化碳所致。

(時報資訊)