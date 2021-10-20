2020年新冠疫情對零售業影響有限，在疫情緩解，受影響嚴重的行業預計也會儘快恢復。然而，科法斯產險集團發出報告表示，社交隔離措施雖對零售業造成衝擊，隨著疫情緩解，零售業預計可逐漸復甦；但由於海運鏈受到打擊，造成供應問題，推升通貨膨脹，使零售業2021年完全復甦造成阻礙，因此，零售業仍舊面臨不確定性。
科法斯經濟學家Erwan Madelenat在報告中指出，儘管零售業受疫情影響嚴重（店鋪暫停營業、網購興起），不過若不是運輸鏈受到打擊，大宗商品價格走高，零售業其實有望快速完全恢復。然由於大宗商品價格較高，運輸時間延長，導致供應鏈各環節價格上升，造成短缺現象，讓零售業面臨的真正威脅，可能讓復甦時間延後。
科法斯表示，新冠疫情在某些國家產生了負面影響，但大多數情況下影響小於預期。2020年第二季度大多數國家零售額下降，但隨後即有所恢復，並且隨後的隔離措施造成的影響都要小於第一輪隔離；對於部分國家，考慮到包括上述種種在內的一些原因，疫情對零售業沒有造成嚴重影響，甚至疫情為部分國家零售業帶來了積極影響，尤其是北歐國家。
北歐國家內需反因疫情而增加，科法斯說，主要原因在於，一般在夏天北歐國家會出現「遊客逆差」，出國旅遊人數多於外國遊客人數，但2020年由於旅遊限制措施，北歐國家國內的消費者人數多與往常。
因此，受疫情影響的程度還是跟個別行業自身特性息息相關，科法斯表示，其中服裝紡織零售商受影響最為嚴重。由於服裝店提供的並非生活必需品，防疫期間可能閉店不營業，人們被迫居家隔離，購買衣服的需求也就自然下降。歐盟服飾店2020年銷售額下降24％，美國下降29％。不過，隨著疫情緩解，預計情況會迅速好轉。但對服飾零售業的影響也與各企業的遠端工作政策直接相關，若疫情後企業仍然採取遠端工作形式，預計服飾店銷售額不會完全恢復到疫情前水準。
疫情也為某些行業帶來了增長，科法斯說，由於2020年年初人們大量囤積食品，餐廳閉門不開，食品店在歐元區成長率為4％、美國11％，一旦疫情緩解，飯店重新營業之後，食品店成長率可能無法維持。
(時報資訊)
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