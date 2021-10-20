根據聯準會（Fed）發布最新數據，美國前10％的富人持有將近九成的美股，此比重創史上最高紀錄，凸顯股市是美國貧富不均差距日益擴大的重要推手。
據統計，在疫情期間，全美金字塔頂端1％的富豪持有的企業股票和共同基金財富增加逾6.5兆美元，其餘99％的美國人財富僅增加1.2兆美元。
第二季前10％的富豪握有的股票與共同基金，占全美人民持有比重的89％，締造歷史高點，其餘90％美國民眾僅持有剩餘的11％，低於疫情前的12％。
美股自2020年谷底上翻將近一倍，比2020年1月高出近40％，股票財富是疫情期間美國民眾創造財富的主要來源，也是貧富不均的主要推手。根據Fed統計，全美前1％的富人財產占全美比重的32％，創下新高。過去一年半將近七成的財富增長都來自股市，也是近代史上財富膨脹最快紀錄之一。
城市布魯金斯稅收政策中心（Urban-Brookings Tax Policy Center）資深研究員羅森塔爾（Steven Rosenthal）表示，「在財富頂端1％的富豪擁有絕大多數股票，我們其他人只擁有一點點 。」
數百萬散戶在疫情期間首次投入股市，出現許多人稱之股市「全民化」的現象。線上券商羅賓漢過去兩年新增逾1,000萬個帳戶，如今會員突破2,200萬人，這些大多是初次進入股市的年輕人。
儘管如此，財富仍集中在少數富豪身上。羅森塔爾指出，雖然散戶大軍為數眾多，但持股相當小，羅賓漢帳戶的平均規模約4,500美元，股市上漲時，散戶賺得的資金與握有數百萬股的富豪投資者相比，根本是小巫見大巫。
他說：「許多年輕股民買股價格比較高，反觀大型投資者已在市場打滾多年，取得更大的獲利。」
根據Fed資料，2020年1月到2021年6月期間，前10％富人的股票市值勁揚43％，其餘90％的美國民眾股票財富增長33％。
(時報資訊)
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