根據德意志銀行發布的最新調查指出，美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）將維持略傾鴿派貨幣政策一段時間。相較之下，英國央行則可能最先升息。英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）日前釋出迄今最明確暗示，聲稱英國將採取行動以因應不斷攀升的通膨。
目前市場押注英國央行將在12月例會把基準利率調升到0.45％左右、至於到明年6月利率可能升高到0.95％。
受英國央行可能在年底升息激勵，英鎊兌美元周二（19日）應聲走升到1.3781的1個月高點。
不過德意志銀行的調查顯示，有45％受訪者聲稱英國央行可能犯下鷹派政策錯誤，另外認為英國貨幣政策適當或是鴿派的各自有20％。
該銀行是在10月6到8日，針對全球逾600名投資專業人士進行市場情緒調查。
受訪者表示，由於英國經濟活動進入第三季後出現明顯減緩，如果英國央行過快緊縮貨幣政策，恐將導致第四季經濟續疲的風險升高。
此外，針對Fed的貨幣政策，有42％預計它將維持略微寬鬆立場。24％認為Fed的貨幣政策「大致正確」，33％預測Fed未來政策將偏向鷹派。
至於ECB方面，46％預計貨幣政策仍將保持過度寬鬆，26％認為「大致正確」，還有21％指出ECB會提早緊縮貨幣政策。
最近幾周全球主要央行多保持謹慎態度，對於通膨與升息前景多採取觀望態度。
ECB監理委員會主席恩里亞（Andrea Enria）上周曾對歐洲議會經濟和貨幣事務委員會表示，雖然歐洲經濟前景有所改善，但不應該就此掉以輕心。他提到投資者對通膨與利率的預期，正促使債券殖利率急遽攀升，恐引發資產價格修正，並促使銀行蒙受損失。
此外居高不下的通膨數據一直是投資者揣測Fed將被迫提早升息的主因。根據Fed上次會議紀錄顯示，它最快將在11月開始縮減每月購債規模。不過Fed官員也重申在考慮開始升息前，仍須取決更多經濟數據進行研判。
(時報資訊)
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