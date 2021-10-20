還記得大學在台中讀書時期，最有時代感回憶的餐廳類型，不是那些精緻高尚的西餐廳，而是幾家在台中發家的中式餐茶館。從春水堂、翰林茶館、喫茶趣及近年來的集客人間、永心鳳茶、有春茶館，甚至許多單店的知名品牌，都屬於這個範圍。有別於一般下午茶形式的中式餐茶館，介於正式用餐和休閒飲茶的交集範圍，更不同於港式飲茶的喧囂熱鬧讓人焦慮。單是以2020年的喫茶趣公開報表來說，就超過90萬人上門消費。
這樣形式的餐飲類型，在過去並不是太多業者願意經營，主要的原因有三個：用餐空間必須足夠、餐點品質不能太差、茶飲水平必須要夠高。帶有人文及古典氣息的元素，通常是中式餐茶館的基本元素，加上各店強調的品牌特色不同，有的融入創新的現代化布置，有的則是更強調十里洋場的懷舊感，也因此在初期的投入成本上高於單純的手搖茶店，以及只強調販售簡餐為主的餐廳。
但既然是中式餐茶館，消費者對於餐點的要求自然有所期望，像是青蒜魷魚五花鍋、茶王無錫排、烏龍茶朴子蒸魚等各家的餐點，或多或少都融入了與茶元素的組合，或是台式酒家菜的料理形式。而近年來更有中式餐茶館針對湘菜、川菜、上海菜及江浙菜系等不同菜系結合，雖然沒有一般專門餐廳的多樣化選擇，但是經由與一定水平的茶飲結合，滿足了現代人一種追求「吃巧」的需求。
在疫情期間我們可以發現，很多倚靠空間體驗的品牌，都因為不能內用而大受影響，事實上對於單純將賣點，放在裝潢和布置的「網紅店」，有著直接性的衝擊，在店內不適合戴著口罩到處擺姿勢拍照，而本來若是餐點品質不夠水平的缺點，就成了消費者難以再上門的致命傷。也因此在疫情期間，不少受創的餐飲業，也在試圖尋找消費者未來，可能更感興趣的餐飲需求型態。
而從餐點的服務提供來說，一般中式餐廳的專長與連鎖手搖茶店之間，多半有著明顯差異，部分餐廳縱然也有銷售茶飲，但品質能達到較高標準的並不多，或是將茶飲只是當作額外獲利的產品考量。當有些業者想轉型中式餐茶館的類型時，不論是消費客群的再溝通，餐點特色與茶飲的連結度，以及品牌形象和定價策略都是一個頗具挑戰的事情，甚至是傳統老店也必須重新盤點，若是開放店內使用的情況下，年輕人是否願意接受，原本可能較為陳舊的用餐環境。
以套餐形式為主的中式餐茶館餐飲類型，疫情期間在運用促銷方案，以及結合外送外帶模式後，有著不錯的營業表現，原因還是在於當消費者想要同時飽餐一頓，也希望能搭配上一杯不錯的飲品時，這樣的要求反而成了中式餐茶館的優勢。運用單品茶點、茶膳套餐、鹹甜點心等組合，再加上品牌形象的強化，可能成為在後疫情時代，對於有一定的經營能力，又希望能滿足消費者體驗與餐飲品質的業者，一條可能有潛力的發展之機會。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：