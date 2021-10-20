一提到柬埔寨，人們第一個想到的往往是柬埔寨的觀光勝地，同時也是世界文化遺產的吳哥窟。一方面，柬埔寨保留了吳哥窟充滿歲月痕跡的原貌；另一方面，柬埔寨的首都金邊市正高速發展，各式建築如雨後春筍般落成，成為柬埔寨的新景象。
之所以有這樣的景象，主要得從柬埔寨的政策方面談起。2015年，柬埔寨政府頒布了往後十年的《工業發展政策》（IDP），強化各式各樣的工業發展，其中的重點項目之一就是營造業。因此自2015年開始，柬埔寨（尤其是金邊市）開始積極進行建設各式建築，包括基礎建設、政府辦公室等，近年更是開始興建各式購物中心、商辦大樓與飯店。時至今日，金邊市當地已有多個商圈形成，擁有購物、辦公、居住、餐飲等機能。柬埔寨在持續都市化的過程中，金邊市跟著快速發展，一個個新興的商圈其實正意味著，建築物硬體設備及周遭餐飲業所需的設備原料需求有所提升，這些硬需求，或許可以成為臺灣產品的切入點。
在商圈當中，必不可少的就是商圈建築物本身。不管是購物商場或是商辦大樓，本身都是一棟棟建築物，因此在商圈形成的過程當中，首先產生的商機就是建築物所需要的建材，以及建築物落成後所安裝的系統設備。購物商場另一項必不可少的設施就是停車場。許多消費者都是駕車前往購物中心逛街，常常到了停車場後，才發現雖然顯示有車位，卻相當不好找。但現在，也已經有技術能透過影像辨識系統，判斷車位是否有車輛停放，再將車位資訊傳輸至雲端平台進行整合，讓使用者對於哪裡有空位一目瞭然，甚至可結合室內定位技術進行停車導引，為使用者提供更直覺也更便利的服務。透過整合這些技術與設備，臺灣可以提供一套「現代化購物中心」的解決方案，協助柬埔寨當地建商、地產開發商與購物中心營運商，將購物中心服務再升級。
建物本身也可以應用最新技術，在環保意識高漲的現代，綠建築或是節能概念已經被廣泛接受，這點在柬埔寨亦然。臺灣同樣有先進的技術能達到節能的效果，例如自動調整進光量的液晶窗戶，可有效降低熱傳導，進而減少室內空調用電量；或是安裝電流感測器，偵測各區域與各裝置的用電量，傳輸至中央管理系統，有了這些數據，就可以制定進一步的能源計畫，除了降低用電量，也可以減省電費，達到一舉兩得的效果。
隨著商圈發展，在商圈內活動的人愈來愈多，這些人必然會有飲食方面的需求，因此在商圈中，餐飲業是不可或缺的。針對餐飲業，臺灣自然也有先進技術可以協助柬埔寨，其中就包括自動化餐飲設備，透過微電腦控制，進行精準的烹調，可為當地餐飲業的備餐過程節省許多人力與時間。或是在餐具方面，臺灣也有透過甘蔗渣再製而成的環保餐具、吸管等，除了可以讓廢料再生，也可以讓消費者免除健康疑慮，更可以降低塑膠免洗餐具對環境的危害，達到一舉三得的效果。
臺灣走在科技的前端，也已將各式各樣先進的技術應用在營造、服務與餐飲業，因此對高速發展中的柬埔寨來說，臺灣確實有足夠的能力去協助其商圈發展，除升級硬體設備之外，更可以為柬埔寨的消費者提供更加優質的服務，讓當地順利發展成為一個現代化的商圈。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：