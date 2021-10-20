一提到柬埔寨，人們第一個想到的往往是柬埔寨的觀光勝地，同時也是世界文化遺產的吳哥窟。一方面，柬埔寨保留了吳哥窟充滿歲月痕跡的原貌；另一方面，柬埔寨的首都金邊市正高速發展，各式建築如雨後春筍般落成，成為柬埔寨的新景象。

之所以有這樣的景象，主要得從柬埔寨的政策方面談起。2015年，柬埔寨政府頒布了往後十年的《工業發展政策》（IDP），強化各式各樣的工業發展，其中的重點項目之一就是營造業。因此自2015年開始，柬埔寨（尤其是金邊市）開始積極進行建設各式建築，包括基礎建設、政府辦公室等，近年更是開始興建各式購物中心、商辦大樓與飯店。時至今日，金邊市當地已有多個商圈形成，擁有購物、辦公、居住、餐飲等機能。柬埔寨在持續都市化的過程中，金邊市跟著快速發展，一個個新興的商圈其實正意味著，建築物硬體設備及周遭餐飲業所需的設備原料需求有所提升，這些硬需求，或許可以成為臺灣產品的切入點。

在商圈當中，必不可少的就是商圈建築物本身。不管是購物商場或是商辦大樓，本身都是一棟棟建築物，因此在商圈形成的過程當中，首先產生的商機就是建築物所需要的建材，以及建築物落成後所安裝的系統設備。購物商場另一項必不可少的設施就是停車場。許多消費者都是駕車前往購物中心逛街，常常到了停車場後，才發現雖然顯示有車位，卻相當不好找。但現在，也已經有技術能透過影像辨識系統，判斷車位是否有車輛停放，再將車位資訊傳輸至雲端平台進行整合，讓使用者對於哪裡有空位一目瞭然，甚至可結合室內定位技術進行停車導引，為使用者提供更直覺也更便利的服務。透過整合這些技術與設備，臺灣可以提供一套「現代化購物中心」的解決方案，協助柬埔寨當地建商、地產開發商與購物中心營運商，將購物中心服務再升級。

建物本身也可以應用最新技術，在環保意識高漲的現代，綠建築或是節能概念已經被廣泛接受，這點在柬埔寨亦然。臺灣同樣有先進的技術能達到節能的效果，例如自動調整進光量的液晶窗戶，可有效降低熱傳導，進而減少室內空調用電量；或是安裝電流感測器，偵測各區域與各裝置的用電量，傳輸至中央管理系統，有了這些數據，就可以制定進一步的能源計畫，除了降低用電量，也可以減省電費，達到一舉兩得的效果。

隨著商圈發展，在商圈內活動的人愈來愈多，這些人必然會有飲食方面的需求，因此在商圈中，餐飲業是不可或缺的。針對餐飲業，臺灣自然也有先進技術可以協助柬埔寨，其中就包括自動化餐飲設備，透過微電腦控制，進行精準的烹調，可為當地餐飲業的備餐過程節省許多人力與時間。或是在餐具方面，臺灣也有透過甘蔗渣再製而成的環保餐具、吸管等，除了可以讓廢料再生，也可以讓消費者免除健康疑慮，更可以降低塑膠免洗餐具對環境的危害，達到一舉三得的效果。

臺灣走在科技的前端，也已將各式各樣先進的技術應用在營造、服務與餐飲業，因此對高速發展中的柬埔寨來說，臺灣確實有足夠的能力去協助其商圈發展，除升級硬體設備之外，更可以為柬埔寨的消費者提供更加優質的服務，讓當地順利發展成為一個現代化的商圈。

(時報資訊)