我國已於今（2021）年9月22日正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。CPTPP是一個「高品質、高標準」的區域貿易協定典範，具有全面自由化、法規鬆綁、與時俱進等特色。根據國發會的初步評估，我國加入CPTPP後，至2044年經濟成長率的增幅預計達2個百分點以上，大部分的產業將受惠於關稅及非關稅障礙的降低，但部分產業（例如農業及汽車零組件）則會受到負面的衝擊。

根據農委會的資料，我國農產品受到平均約15.6％關稅之保護，而2020年除83.5％的農產品稅項仍有關稅外，也有約20項的重要農產品係透過「關稅配額」（如稻米、香蕉、東方梨、乾香菇等）及「特別防衛措施」（如花生、雞肉、液態乳等）等非關稅方式來予以保護。倘加入CPTPP後要大幅取消關稅及非關稅措施，必須要積極推動產業結構調整及提升競爭力，方能確保農業的永續發展。

農委會所提出之因應策略，除了爭取我敏感農產品排除降稅，或採取較長之降稅期程等優惠，並寬列「農產品受進口損害救助基金」，以降低CPTPP對我農業的負面衝擊。此外，農委會也提出七大轉守為攻的對策，包括推動進擊型農業、推行地產地消、建構完整冷鏈與供應鏈、擴大對地綠色環境給付、發展六級化產業、強化檢疫與檢驗，以及擴大推動農業保險等，以爭取新的出口商機，確保農民的收益。

上述的因應策略均相當重要，但美中不足的是，仍缺少來自農民自動自發之行動。首先，在CPTPP之下，來自進口之競爭將更加激烈，農業部門應脫胎換骨，放寬農地他用，鼓勵高齡老農退休；並善用「農產品受進口損害救助基金」，輔導兼業農離農離牧，以專業農為主力，引領在地供應鏈展現韌性，生產高值化產品，正面迎戰進口品之競爭。

其次，CPTPP並不像臺灣加入WTO僅需調降關稅與開放市場，還涉及食品安全、衛生檢疫、商品標示等的透明化及標準化，也關注海洋資源枯竭以及致力打擊非法、未通報、未規範（IUU）漁業等環境議題。因此，我國須建立產官學夥伴關係，透過智慧型管理與監控系統、資源存量調查與承載力分析、污染防治、保護區設置等，推廣低環境衝擊之永續經營模式，建構符合國際保育公約與食安規範的生態食物鏈體系。

第三，農業的發展路徑與其他產業相同，由土地與水資源密集的生產模式轉化為資本、技術、管理密集的產業，也從生產型的農業延伸為上中下游環環相扣的價值鏈體系。農民雖可以透過降低成本與產品差異化兩大策略，提升自己在價值鏈的重要性與不可取代性，但不可否認的是，生鮮農產品的外銷往往受各國動植物防疫檢疫（SPS）規範之影響甚大。面對CPTPP帶來之出口商機，應以價值鏈之觀點著手，成為華人地區品種、種苗、漁苗（觀賞魚與養殖水產類）、種畜等技術之研發基地，或以異業聯盟方式，運用「六級化產業」概念運籌帷幄，整合栽培、資通訊、植物工廠、加工設備、品管技術、運銷物流所需的冷鏈、溫控及保鮮等技術與售後服務，賺取更高的附加價值。從早期的Made in Taiwan （台灣製造），提升至Made with Taiwan （與台灣共同製造），進而共享所創造的附加價值。

最後，如弗里德曼在《世界是平的》一書中所引用的一個非洲諺語：「每天早上起來，非洲的羚羊總是開始奔跑，因為它知道如果自己跑不過最快的獅子，就會被吃掉；而同樣地，每天早上醒來，獅子的第一件事也是奔跑，因為它知道如果自己跑不過最慢的羚羊，就會被餓死。總而言之，無論你是羚羊還是獅子，當旭日東升，你最好開始奔跑，而且要跑得愈快愈好。」面對未來愈來愈平的世界，農業與工業、服務業一樣，需要改變，需要調整。全球化的生存之道，「變」是人世間唯一不變的大道理。

(時報資訊)