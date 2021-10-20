我國已於今（2021）年9月22日正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。CPTPP是一個「高品質、高標準」的區域貿易協定典範，具有全面自由化、法規鬆綁、與時俱進等特色。根據國發會的初步評估，我國加入CPTPP後，至2044年經濟成長率的增幅預計達2個百分點以上，大部分的產業將受惠於關稅及非關稅障礙的降低，但部分產業（例如農業及汽車零組件）則會受到負面的衝擊。
根據農委會的資料，我國農產品受到平均約15.6％關稅之保護，而2020年除83.5％的農產品稅項仍有關稅外，也有約20項的重要農產品係透過「關稅配額」（如稻米、香蕉、東方梨、乾香菇等）及「特別防衛措施」（如花生、雞肉、液態乳等）等非關稅方式來予以保護。倘加入CPTPP後要大幅取消關稅及非關稅措施，必須要積極推動產業結構調整及提升競爭力，方能確保農業的永續發展。
農委會所提出之因應策略，除了爭取我敏感農產品排除降稅，或採取較長之降稅期程等優惠，並寬列「農產品受進口損害救助基金」，以降低CPTPP對我農業的負面衝擊。此外，農委會也提出七大轉守為攻的對策，包括推動進擊型農業、推行地產地消、建構完整冷鏈與供應鏈、擴大對地綠色環境給付、發展六級化產業、強化檢疫與檢驗，以及擴大推動農業保險等，以爭取新的出口商機，確保農民的收益。
上述的因應策略均相當重要，但美中不足的是，仍缺少來自農民自動自發之行動。首先，在CPTPP之下，來自進口之競爭將更加激烈，農業部門應脫胎換骨，放寬農地他用，鼓勵高齡老農退休；並善用「農產品受進口損害救助基金」，輔導兼業農離農離牧，以專業農為主力，引領在地供應鏈展現韌性，生產高值化產品，正面迎戰進口品之競爭。
其次，CPTPP並不像臺灣加入WTO僅需調降關稅與開放市場，還涉及食品安全、衛生檢疫、商品標示等的透明化及標準化，也關注海洋資源枯竭以及致力打擊非法、未通報、未規範（IUU）漁業等環境議題。因此，我國須建立產官學夥伴關係，透過智慧型管理與監控系統、資源存量調查與承載力分析、污染防治、保護區設置等，推廣低環境衝擊之永續經營模式，建構符合國際保育公約與食安規範的生態食物鏈體系。
第三，農業的發展路徑與其他產業相同，由土地與水資源密集的生產模式轉化為資本、技術、管理密集的產業，也從生產型的農業延伸為上中下游環環相扣的價值鏈體系。農民雖可以透過降低成本與產品差異化兩大策略，提升自己在價值鏈的重要性與不可取代性，但不可否認的是，生鮮農產品的外銷往往受各國動植物防疫檢疫（SPS）規範之影響甚大。面對CPTPP帶來之出口商機，應以價值鏈之觀點著手，成為華人地區品種、種苗、漁苗（觀賞魚與養殖水產類）、種畜等技術之研發基地，或以異業聯盟方式，運用「六級化產業」概念運籌帷幄，整合栽培、資通訊、植物工廠、加工設備、品管技術、運銷物流所需的冷鏈、溫控及保鮮等技術與售後服務，賺取更高的附加價值。從早期的Made in Taiwan （台灣製造），提升至Made with Taiwan （與台灣共同製造），進而共享所創造的附加價值。
最後，如弗里德曼在《世界是平的》一書中所引用的一個非洲諺語：「每天早上起來，非洲的羚羊總是開始奔跑，因為它知道如果自己跑不過最快的獅子，就會被吃掉；而同樣地，每天早上醒來，獅子的第一件事也是奔跑，因為它知道如果自己跑不過最慢的羚羊，就會被餓死。總而言之，無論你是羚羊還是獅子，當旭日東升，你最好開始奔跑，而且要跑得愈快愈好。」面對未來愈來愈平的世界，農業與工業、服務業一樣，需要改變，需要調整。全球化的生存之道，「變」是人世間唯一不變的大道理。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：