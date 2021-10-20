信託是有多元、有創造性且溫暖的服務，台灣雖發展十多年，信託財產規模已累積十兆元，但有九成集中在金錢信託，金管會銀行局副局長林志吉比喻，國內信託功能就像「十八般武藝在身上但只發揮一招半式」，所以2020年9月金管會開始推動信託2.0，未來將再作更多法令放寬，像是專營信託公司資本額門檻調低。
林志吉表示，為發展全方位信託，金管會在「法規及業務發展」方面，努力建構更完整及鬆綁，像是今年9月修法，讓銀行不管是人員還是分行推動整合性信託業務的貢獻度，須納入績效考量，讓銀行更重視信託業務，還有放寬行銷推廣信託業務的限制。
目前更積極研議「專營信託公司」的可能性，林志吉表示，目前信託業務多是銀行或券商兼營，實收資本額須20億元，正委託信託公會研究，若金控下同集團、或新設專營信託公司者實收資本額是否可下調，像現行只做REITs的公司實收資本額只要3億元，只做不動產信託的只要1億元，目前正研議中。
林志吉表示，也在檢討法令放寬REITs規範，現在只有「信託型REITs」，今年已修正「證券投資信託顧問法」把不動產投資信託事業納入，允許投信兼營不動產信託，做「基金型REITs」。另外，國內信託型REITs可能市場不夠大，去年以來有爭議事件出現，金管會也針對信託型REITs在受益人會議召集程序、利關人交易程序、財報揭露、投資人保護做更嚴謹規範。
林志吉指出，台灣2018年進入高齡社會，65歲人口超過總人口14％，2025年更將進入超高齡社會，對社會造成壓力與負擔。金管會推動安養信託，並舉辦「高齡者身心障礙者財產信託評鑑」來推動發展，五年來至今年6月底止，安養信託受益人達34,131人、信託資產達441億元。他強調，「信託」是責任也是商機，功能愈多元就可發揮更大效果，信託2.0可讓社會更美好！
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：