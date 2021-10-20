信託是有多元、有創造性且溫暖的服務，台灣雖發展十多年，信託財產規模已累積十兆元，但有九成集中在金錢信託，金管會銀行局副局長林志吉比喻，國內信託功能就像「十八般武藝在身上但只發揮一招半式」，所以2020年9月金管會開始推動信託2.0，未來將再作更多法令放寬，像是專營信託公司資本額門檻調低。

林志吉表示，為發展全方位信託，金管會在「法規及業務發展」方面，努力建構更完整及鬆綁，像是今年9月修法，讓銀行不管是人員還是分行推動整合性信託業務的貢獻度，須納入績效考量，讓銀行更重視信託業務，還有放寬行銷推廣信託業務的限制。

目前更積極研議「專營信託公司」的可能性，林志吉表示，目前信託業務多是銀行或券商兼營，實收資本額須20億元，正委託信託公會研究，若金控下同集團、或新設專營信託公司者實收資本額是否可下調，像現行只做REITs的公司實收資本額只要3億元，只做不動產信託的只要1億元，目前正研議中。

林志吉表示，也在檢討法令放寬REITs規範，現在只有「信託型REITs」，今年已修正「證券投資信託顧問法」把不動產投資信託事業納入，允許投信兼營不動產信託，做「基金型REITs」。另外，國內信託型REITs可能市場不夠大，去年以來有爭議事件出現，金管會也針對信託型REITs在受益人會議召集程序、利關人交易程序、財報揭露、投資人保護做更嚴謹規範。

林志吉指出，台灣2018年進入高齡社會，65歲人口超過總人口14％，2025年更將進入超高齡社會，對社會造成壓力與負擔。金管會推動安養信託，並舉辦「高齡者身心障礙者財產信託評鑑」來推動發展，五年來至今年6月底止，安養信託受益人達34,131人、信託資產達441億元。他強調，「信託」是責任也是商機，功能愈多元就可發揮更大效果，信託2.0可讓社會更美好！

(時報資訊)