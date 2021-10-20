新冠肺炎疫情導致民眾減少外出，聚餐、旅行等活動也都大幅減少，服務業受傷慘重；根據行政院主計總處最新國情統計通報顯示，2020年國人平均每人國內旅遊降為6.7次，創下九年來新低紀錄。

　主計總處國情統計通報指出，去年受到COVID-19疫情影響，民眾主動配合防疫政策，減少外出及群聚，也暫時不出門旅遊，機關團體同樣響應防疫，減少舉辦旅遊活動，因此旅遊次數大幅減少。

　交通部觀光局統計，去年國人國內旅遊總旅次為1.4億旅次，較前年大減15.5％；平均每人國內旅遊6.7次，也減少1.3次，更是2012年以來新低。

　同時，國人在國內至少旅遊一次的比率，去年降至88.4％ ，同樣呈現下滑趨勢，較前年減少2.7個百分點。

　儘管疫情導致旅遊業受到嚴重衝擊，主計總處強調，政府去年推出安心旅遊國旅補助、農遊券及客庄旅遊券等振興方案，有助於紓緩國內旅遊所受負面衝擊。

　主計總處表示，去年下半年起國內疫情穩定控制，國人也因邊境管制，沒辦法出國，加上政府推出安心國旅補助措施，有激勵效果。

　國人國內旅遊支出方面，在國內從事三天以上旅遊比率達13.4％，較前年提高1.8個百分點，不只推升住宿支出，購物支出也受惠於各類旅遊券帶動，顯著增加，進而使去年每人每次平均旅遊支出達新台幣2,433元，年增4.9％。

　雖然政府振興方案抵銷部分疫情帶來的負面衝擊，主計總處指出，去年國人國內旅遊總支出為3,478億元，依然年減11.4％。

(時報資訊)

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