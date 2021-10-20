庫幣科技（CoolBitX）創辦人暨執行長歐仕邁19日表示，庫幣科技目標2023、2024年將赴日本上市，目前正朝這個目標執行，公司也正大舉徵才中，歡迎優秀的人才加入公司，一起拚上市、拚世界盃。另據了解，KKday、91APP、iKala等三家業者也有意到日本發展。
「國家新創品牌NEXT BIG發表會」19日舉行，總統蔡英文親頒「領頭羊藝術品」獎座，其中九易宇軒（91APP）董事長何英圻說，91APP已在今年5月正式掛牌，是台灣第一家提供零售虛實融合（OMO）服務公司，已成為台灣第一家上櫃的SaaS公司，市值最高突破10億美元，是台灣第一家原生的獨角獸。此外，台灣電動機車龍頭品牌睿能創意（Gogoro）也拚明年第一季在美國上市。
歐仕邁則指出，至2021年庫幣科技的CoolWallet已幫全球80個國家，儲存超過200億美元資金，成為全球第三大防駭冷錢包。庫幣科技不但推出全球第一張專為行動裝置設計的硬體（冷）錢包 CoolWallet ，協助用戶以最安全離線儲存方式守護虛擬貨幣資產，另更為虛擬資產服務供應商（VASP）量身訂做合規產品Sygna Bridge軟體服務，簡化流程，讓業者可以符合各國的洗錢防制法規。
另酷遊天（KKday）創辦人暨執行長陳明明說，這是他第四次創業，危機就是轉機，當危機發生時若什麼都不做，就真的是危機，受到新冠疫情影響，旅遊業受重創是海嘯第一排，他希望海水退去後，旅遊業能成為海景第一排。
陳明明說，未來將持續全亞洲擴展計畫，並順應疫情下的營運策略、無接觸商機，領先同業推出rezio「虛實融合（OMO）旅遊雲整合解決方案」，協助旅遊體驗業者數位轉型，打造科技旅遊生態系。
愛卡拉互動媒體（iKala）共同創辦人暨執行長程世嘉則表示，基於台日友好關係，未來希望能連結日本市場，協助日本企業拓展本國以外的消費市場。
綠藤生機（Greenvines）共同創辦人暨執行長鄭涵睿則認為，資本市場不是唯一選擇，雖然不排除上市，但目前仍以私募為主。
(時報資訊)
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