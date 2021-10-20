總統蔡英文19日出席「國家新創品牌NEXT BIG發表會」時向創業家喊話：政府會成為大家最好的後盾，持續整合資源，鼓勵創新研發，努力打造台灣成為「新創之島」（Startup Island TAIWAN）。
國發會與新創社群共同打造代表台灣國家新創品牌Startup Island TAIWAN，並選出九家指標性的新創企業，成為NEXT BIG領頭羊。19日蔡英文為九家NEXT BIG頒發領頭羊藝術獎座，希望以領頭羊精神，帶領台灣新創邁向國際。
為讓台灣有源源不絕的「NEXT BIG」出現，蔡英文表示，政府積極以政策支持新創發展，包括：國發基金創業天使投資方案額度提高至100億元、經濟部600億元青創貸款再加碼250億元、金管會開設新創雙板等，為創業家提供多元資金來源，並透過就業金卡，吸引更多國際創投及新創人才來台灣合作。
她肯定入選九家企業是台灣第一批「新創國家隊」，也是台灣下一個世代創業典範，成為首批代表台灣站上國際舞台指標型新創。她感謝NEXT BIG選擇從台灣出發、走向國際，未來政府將作為大家的後盾，持續整合資源，鼓勵研發創新，打造台灣成為創新之島。
蔡英文表示，台灣創新實力受國際矚目，連續兩年入選全球四大「超級創新國」，今年最新洛桑管理學院評比中，台灣數位競爭力位居全球第八，是台灣首度進入全球前十名。台灣能有這樣亮眼成績，主因政府規劃產業戰略、改善投資環境，同時更需優秀創業家共同打拚，為台灣產業開創更多可能性。她強調，政府要把台灣創新實力，落實到各個產業領域，拓展更大市場，尋求更多合作商機。
此外，國發會主委龔明鑫表示，全球四大「超級創新國」，台灣是亞洲唯一代表，在豐沛創新能量帶動下，很多新創企業已慢慢嶄露頭角。外界有些質疑、憂心，以為台灣只有護國神山台積電半導體產業，其實下一世代產業發展非常多元，也有堅強實力。
他說，九家指標型新創，就是作為新經濟多元產業發展的典範代表，例如國際平台型有亞洲最大深度旅遊電商平台KKday、亞洲領先設計跨境電商Pinkoi、亞洲最大影音串流娛樂社群平台17Live；軟體服務則有人本AI公司iKala、全球前三大冷錢包的區塊鏈安全公司CoolBitX、全球逾2億下載軟體服務商KDAN、首家提供零售虛實融合OMO服務在台掛牌上櫃的SaaS公司91APP。軟硬整合解決方案的電動機車龍頭品牌Gogoro；B型企業則有連五年蟬聯「對世界最好」環境面向大獎的純淨保養品牌綠藤生機。
(時報資訊)
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