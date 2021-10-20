台股19日成功站回多空分水嶺的月線位置，扭轉劣勢，千金集團再度吸引資金靠攏，隨著今年甫掛牌的電池股AES-KY連三日站穩千金價位，次高價股齊步開跑，尤其聯發科下周二舉行法說，高價集團攻勢可望延續。
藉由電動車題材發酵，新普旗下高功率鋰電池模組廠AES-KY榮登千元價位後，時隔近三個月盤面再現「九千金」榮景。電子族群接棒金融股，大盤19日上漲近200點，千金股全數收紅外，收盤價大於300元以上的49檔個股，也僅有世芯-KY、億豐兩檔個股收黑，穩懋收於平盤，上漲比率高達94％。
千金集團排名戰一觸即發，股王矽力-KY以4,125元收盤價遙遙領先外，信驊、力旺及大立光則在2千元關卡角逐股后大位，其次則是譜瑞-KY、旭隼、富邦媒在1,700元附近競逐，祥碩與AES-KY緊隨其後。準千金股除有世芯-KY，聯發科、亞德客-KY、緯穎今年都曾擠進過千元俱樂部，一旦法人啟動回補，台股仍具挑戰「12千金」的機會。
10月以來進入法說旺季，最早舉行法說的大立光受制供應鏈改變及缺料問題，未能激勵股價止跌反彈，所幸接棒的台積電法說釋疑，率領大盤轉危為安，半導體族群齊獲提振。聯發科26日法說登場前夕，股價一度失守年線，市場靜候公司給予的第四季展望，法人近兩日率先回補。
華南投顧董事長儲祥生認為，只要景氣狀況沒有大幅偏離市場預期，預先反映利空回跌的個股在10月營收與第三季財報公布後，只要衰退幅度不大，甚至有優於預期的表現，都將有跌深反彈的機會。
元富投顧總經理鄭文賢表示，台股跟隨美股反彈亦步亦趨，台積電法說釋出佳音，帶動電子族群出現一波反彈。整體而言，大盤成交量能溫和放大，類股輪漲反彈格局延續，技術面首要觀察季線壓力能否帶量突破，以及在10月中下旬重量級電子股法說會陸續登場後，公司對第四季旺季效應與庫存調整的看法尤為重要。
(時報資訊)
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