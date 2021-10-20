ABF三雄龍頭南電強勢回歸，看待族群前景最積極也最神準的高盛證券出手，提出三大樂觀理由，將推測合理股價調升到666元，刷新自身保持的高峰紀錄，同時，把景碩股價預期提高到310元，獨居各大外資研究機構最高。
高盛證券預估，短期來看，南電、景碩、欣興很可能都會繳出強勁的第三季財報。景碩、欣興19日攜手攻上漲停，分別收在237.5元、141.5元，南電也大漲逾9％，收450.5元。隨著景碩先創歷史新高，族群股王南電創新高行情引關注。
有趣的是，高盛證券列出2020年第二季至2021年第二季，ABF三雄共五季財報公布前後的股價表現，因產業趨勢向上，三雄於財報公布前一個月，平均上漲11～13％，顯示市場押寶企圖心強烈。過去五次財報結果中，又以南電全數超越市場預期最搶眼，其股價後一個月、二個月平均漲幅19％與25％，技壓群雄，2020年第三季財報公布二個月漲幅飆破六成，令人咋舌。
高盛證券是外資圈早期發現ABF基本面轉變契機的指標券商，對南電、景碩、欣興長期持正向觀點，尤對前二檔基本面高度讚賞，賦予的股價預期長期凌駕各大外資券商，凸顯信心程度。其中，南電納入「亞太區首選買進清單」，高盛自開啟研究評等後，股價預期從「2」字頭屢屢上調，可說次次達陣，迄今調升至666元新高價，市場注目ABF龍頭歸來衝鋒行情。
高盛提三大催化劑（catalysts），看好ABF指標股股價續端出強勢表現：一、ABF於第四季、2022年上半年將繼續漲價。二、英特爾與超微（AMD）新CPU平台滲透率提高，且提高採用先進封裝解決方案。三、加密貨幣的挖礦需求動能正在回溫，象徵GPU有上檔空間。
南電身為ABF龍頭股，大啖ABF、BT需求上升循環，且享有更高評價，高盛證券依據2021年第四季至2022年第三季每股純益估計值，給予30倍本益比，得出666元股價預期；景碩股價預期的310元，則是建立在2022年預估每股純益26倍本益比之上。
市場近期對大陸限電的影響，仍不敢輕忽，根據高盛情境分析，假設三家ABF廠因大陸缺電，當地廠房2022年遭遇每周停工一天的嚴苛要求情況，對2022年的獲利影響，也只會比高盛預期的遜色1～3％。
(時報資訊)
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