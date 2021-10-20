蘋果推出搭載新晶片、Mini LED、兩款尺吋的筆電，以及第三代TWS無線耳機，有望帶動換機需求顯現，法人看好相關PCB供應鏈如臻鼎-KY、華通、台表科、台光電，載板三雄南電、景碩、欣興均在受惠行列。
作為美系Mini LED早期切入的供應商，臻鼎、台表科自上半年來跟隨高階平板推出，營運明顯受惠，此次新款Mini LED筆電分別有14和16兩種尺吋，可望有新一波需求產生。臻鼎先前也提到，超薄HDI（Mini LED背光板）一直是公司看好的產品線，下半年新品受惠新品推出、放量可期。
業內人士表示，市場雖然對蘋果Mini LED產品多呈觀望狀態，想看後續銷售狀況如何，但布局Mini LED技術已是多數業者明確持續努力的方向，亦有板廠提出看好未來需求持續成長，有意針對Mini LED進行產能擴充。
此外法人指出，新筆電推出的同時，蘋果亦推出兩塊效能更強大的晶片，載板廠欣興受惠，以及高階筆電用上高階HDI，主板供應商華通以及HDI材料供應商台光電出貨同步沾光。
華通表示，正面看待美系客戶需求，對於第四季營運不看淡，力拚季成長目標不變。台光電過去也提到，終端產品規格升級，ARM架構的高階筆電及高階平板對HDI的需求增加，有利於出貨穩健成長。
蘋果同時也推出第三代TWS無線耳機，法人指出，此次新品維持採用軟板加上SiP載板設計，以及耳機軟板片數用量增加，鑑於TWS產品為消耗品，第三代推出有望帶動用戶換新的需求，預期軟板供應商包括臻鼎、台郡、華通，SiP載板供應商南電、景碩，將因此受惠。
南電先前強調，IC異質晶片封裝發展趨勢不變，系統級封裝大量運用在各類行動裝置上，TWS真無線藍芽耳機、智慧型手錶、行動裝置相機模組等，未來需求持續看好。台郡下半年動能除了來自新手機LCP天線、新手錶之外，今年也首次加入耳機供應鏈，隨著新產品開始放量，公司對於下半年傳統旺季正面看待。
(時報資訊)
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