蘋果今年第二場產品發表會於台灣時間19日凌晨一點登場，發表三款硬體包括MacBook Pro、AirPods 及HomePod Mini，包括欣興等16檔業績績昂蘋概股，股價奏凱歌。
景碩、欣興、南電、創惟、聚積、同欣電、聚鼎、優群、智原、玉晶光、宣德、台光電、台達電、瑞昱、譜瑞-KY、亞光等蘋概股，第三季業績因蘋果拉貨而表現佳，股價同步發動大漲逾3％。
法人分析，蘋果新發表三款硬體，包括MacBook Pro、AirPods 及HomePod Mini，這次硬體主要革新在MacBook Pro，包含全新的M1 Pro 和M1 Max晶片，螢幕導入劉海設計，移除Touch Bar放大鍵盤尺寸，HDMI及SD卡槽回歸，以及新一代MagSafe 3加速充電速度。
中信投顧分析，Mac系列占蘋果營收約10％，而Airpods及HomePod等其他產品線合計亦占10％，相比占營收50％的iPhone，這三項新產品對蘋果的影響性較低。蘋果將在10月28日公布財報，iPhone 13熱銷預期，將推升蘋果股表現，蘋果相關供應鏈皆可關注。
國泰證期資深經理蔡明翰分析，蘋概股挑選要看業績，在蘋概股中，ABF載板廠呈現供不應求。他認為，蘋果發表會的效果，並非是蘋概股雞犬升天，僅給予業績面強勁的族群表現空間，預期後續仍以上游半導體與中游零組件較具表現機會。
國泰證期相對看好台積電、創惟、富采、瑞儀、台表科。其中，台積電為蘋果新晶片的最大受惠廠商。蘋果目前為台積電最大的客戶，約占台積電5奈米產能的75～80％，雖然A15因為季節性因素而下滑，但M1相關晶片可以彌補約20％的產能，加上第四季的漲價效應，均有利於台積電第四季營運。
統一投顧認為，新一代Macbook Pro為亮點，其處理器部分的M1 Pro及M1 Max兩個版本的晶片，採用台積電5奈米製程，而新款Macbook Pro產品接口部分，除了Thunderbolt 4，另外，包含HDMI及SD卡插槽皆回歸，有望帶動新一波換機潮。
由於Macbook新品導入新高速傳輸介面及更高畫質，譜瑞-KY、祥碩及創惟等IC設計廠可望受惠。
(時報資訊)
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