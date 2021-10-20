英業達墨西哥擴廠腳步加快，位於華雷斯城的三廠於近日動工，力拚2023年加入投產行列，因應伺服器及其它相關電子產品組裝業務需求。依日前英業達董事會通過的決議，將在7,590萬美元以內的額度，完成新建置廠區作業。

受惠企業加速數位轉型及back-to-office後的混合工作型態，帶動企業型伺服器產品需求持穩，英業達預期2021年將有與上年度持平以上的表現。至於雲端資料中心部分，則受惠整體雲端服務需求增溫，可望以兩位數年增率的力道向上。

英業達在墨西哥新建置的三廠，位於奇瓦瓦州的華雷斯市境內工業區，占地約達25公頃，預計新廠的建置，將可為當地創造約5,000個就業機會，不過，除了時有起伏的多變疫情，缺工及鋼筋建材漲價等挑戰，亦帶來不確定性。考量相關不利因素，英業達預計要到2023年下半年，新廠才將加入投產行列。

由於供應鏈料況緊缺問題始終不見好轉，雖伺服器產品多被列在相對優先的供貨順位，但從PCB、CPU載板、到PMIC一路缺，英業達預估，直至第三季的料件缺口仍至少一成，到年底前尚看不到改善跡象。

英業達第三季筆電出貨站高、來到590萬台，伺服器出貨動能亦在9月略紓解下增溫，帶動其單月營收以508.8億元衝上近一年來高峰，單季合併營收1,450.79億元，亦為近四個季度來高點。

展望第四季，法人預期英業達可望持續受惠中國市場的政策性資料中心建置增溫，加上美系客戶亦對於AI及HPC超級電腦等需求增長，另CPU新平台也將啟動換機潮周期，皆有利於拉抬英業達的表現，不論在企業型伺服器產品還是雲端資料中心的後市，出貨動能可維穩高峰。惟實際出貨量仍受料況變化影響，預估英業達「缺料不缺單」的情況，將延續至2022上半年。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意